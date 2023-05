La brecha salarial, la dificultad en el acceso laboral y los techos de cristal son algunos de los indicadores de que aún queda mucho que avanzar en el ámbito de la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Al sufrir en su propia persona esa discriminación por el simple hecho de ser mujer, Ana Belén Barqueros decidió pasar a formar parte de aquellos que no solo dicen sino también hacen para defender con vocación y dedicación los derechos laborales de las mujeres.

¿Qué destacaría de su etapa como estudiante en la Universidad de Murcia? ¿Por qué se decantó por el grado en Administración y Dirección de Empresas?

El criterio para esta elección fue el de la salida profesional y la tasa de inserción laboral que suponían estos estudios universitarios. Fue una etapa positiva, por la formación que pude adquirir, aunque dura, porque al elevado número de horas de estudio debía unir desplazamientos diarios de Cartagena a Murcia para poder asistir a clase, pues la beca que recibía únicamente cubría gastos de matrícula y no de estancia o movilidad. No hubo tiempo, por tanto, para el ocio y la vida universitaria. Fueron años de verdadera dedicación por un objetivo que tenía muy claro: obtener esta titulación y en una universidad pública del nivel de la Universidad de Murcia.

Tras casi una década en el sector privado decide presentarse a unas oposiciones de Técnico Auxiliar de Servicios de la UMU. ¿Encontró un entorno laboral menos desigual?

Sin duda alguna. Lo que motivó que me presentara a unas oposiciones fue el continuo incumplimiento de mis derechos laborales en las distintas empresas en las que trabajé durante casi 10 años. La sobrecarga de trabajo, vacaciones incompletas, retribuciones irregulares, jornadas de más de 40 horas semanales o la inexistencia de medidas de conciliación fueron determinantes para plantearme opositar. Y sin duda, el esfuerzo y los años que implica lograr el acceso definitivo a una administración pública merece la pena.

¿Ha visto una evolución en materia de igualdad de género desde su etapa estudiantil en la UMU hasta la actualidad?

Los avances en materia de igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres se producen, aunque muy lentamente. Todo cambio genera, en principio, rechazo o miedo, e implantarlo no resulta sencillo. Si retrocedo a mi etapa estudiantil, en aquellos años la presencia de la mujer era muy reducida o prácticamente inexistente en estudios STEM, en Jefaturas de Área o Servicio en el PAS o como Doctoras o Catedráticas. A día de hoy, persisten brechas de género en la Universidad, pero se van reduciendo por los avances en normativas, la extensión de la perspectiva de género y la sensibilización social para lograr el necesario equilibrio.

¿Qué derechos ha conquistado la mujer en el ámbito laboral desde entonces, y cuáles quedan por reconocerse?

Los derechos de la mujer se conquistan con firmeza y constancia y siendo conscientes de que nunca se logran a corto plazo. En el ámbito laboral queda un largo camino hasta la completa eliminación de las brechas retributivas, las brechas de cuidados, las brechas en la contratación parcial, en el acceso al mercado laboral, en la precariedad o los techos de cristal. Las medidas normativas, la implicación de los Gobiernos e instituciones, la negociación colectiva y la concienciación de la sociedad sobre estas diferencias de trato y oportunidad son claves para la igualdad laboral de hombres y mujeres.

¿Qué le llevó a integrarse en el sindicato UGT Región de Murcia, donde actualmente ocupa la Secretaría de la Mujer?

Mi afiliación al sindicato UGT se produjo en mi etapa de trabajo en el sector privado, con la idea de contar con un respaldo en la defensa de mis derechos laborales, siendo el detonante la discriminación directa por embarazo que sufrí en una de las empresas. Al iniciar mi etapa como funcionaria en la UMU, decidí que podía ser yo quien aportara mi granito de arena en la defensa de los derechos laborales, y una vez dentro de la organización sindical descubrí que esos derechos no se reproducían en igualdad entre mujeres y hombres, por lo que cuando me ofrecieron esta Secretaría, acepté el reto con absoluta vocación y dedicación. No importa las horas que dediques si te gusta lo que haces y lo consideras útil, porque al final siempre te reporta en positivo.

También forma parte del Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia. ¿Qué le diría a aquellas personas que opinan que es un órgano innecesario?

Es un órgano necesario desde el punto de vista del conocimiento de la situación de las mujeres a nivel laboral, educacional o social y con respecto a las políticas o actuaciones que a nivel institucional pueda promover. La cuestión es que por parte del Gobierno Regional se le dé la importancia que merece y lo valore como herramienta real para, junto a las organizaciones que lo componen, entre ellas los dos sindicatos más representativos en el ámbito autonómico, emprender actuaciones en ámbitos de igualdad o contra la violencia de género, que constituyen la base de su creación.

Otra cuestión es que exista una parte de la sociedad que niega la existencia de desigualdades de género y por ello, la configuración de todo órgano dirigido a su eliminación, a quienes animo a acceder a datos objetivos y estadística al respecto para que, lejos de consignas, falsedades o manipulaciones ideológicas, sean conscientes de forma objetiva de esta realidad.

La Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UMU le ha nombrado recientemente como una de sus «Notables». ¿Cómo recibe este reconocimiento?

El personal de la Unidad para la Igualdad de la UMU desarrolla una magnífica labor en su coordinación de actividades relacionadas con la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres en el ámbito universitario. Recibo su reconocimiento con enorme gratitud y mucho cariño. Es un orgullo trabajar para la Universidad de Murcia.