El diputado nacional y candidato de Vox a la Alcaldía de Murcia , Luis Gestoso, llega a La Opinión pisando fuerte, trajeado y en una flamante moto Indian para ser entrevistado. Explica a su llegada que es un gran aficionado a las motos, pero, y disculpen el burdo juego de palabras, no quiere venderle la moto a nadie durante la campaña electoral, con promesas vacías y compromisos que no pueda llevar a cabo. Por ello su equipo ha trabajado en un presupuesto municipal que ha presentado a los murcianos antes de que lleguen las elecciones.

¿Cómo afronta la cita electoral del 28M?

Con mucho optimismo y esperanza porque estoy viendo una respuesta de la gente muy por encima de nuestras mejores expectativas. Ya ganamos en las generales y ojalá que todos aquellos que nos votaron entonces lo vuelvan a hacer.

Todos los partidos están presentando sus propuestas, ¿qué me puede contar de su programa?

Creo que tenemos un programa bastante bueno, y los demás van a remolque, se están dedicando a copiar nuestras propuestas.

¿Cómo cuál?

Por ejemplo, como ha hecho el PP con nuestra iniciativa de crear una escuela municipal de tenis en El Palmar, o con los micropolígonos industriales en las pedanías, para dinamizarlas y crear riqueza y empleo.

El plan de movilidad que se está ejecutando es uno de los temas estrella de esta campaña electoral, ¿cuál es su posición aquí?

Queremos acabar con él porque es un desastre. Murcia parece una zona de guerra. Queremos reconvertir esto, devolver los aparcamientos al centro de la ciudad, y hacer un Plan Rector de Tráfico en el que se determinen, en función de los flujos, cuáles son las infraestructuras que pueden dinamizar la circulación. Lo que produce la contaminación no son los coches en sí sino los atascos. Y hay que reestructurar las frecuencias de los autobuses porque hay mucha duplicidad, y eso hace que la mitad vayan vacíos.

¿Qué es lo primero que hará cuando sea alcalde?

Mi palabra está empeñada en que me voy a cargar, a las dos horas de ser alcalde, la ORA tal y como está diseñada. No hay derecho a que nos estén tratando como súbditos y que cualquier persona que viene a trabajar al centro le obligue el alcalde a aparcar y que a la hora y media tenga que cambiar de barrio. Voy a poner una ORA asequible de precio y que sea indefinida, solo en el centro. Y me voy a encargar de poner precios asequibles en los parking públicos.

¿Qué otra medida me destacaría de su programa?

Murcia es una ciudad en la que hace un calor insoportable en verano, y hay que bajar la temperatura de la ciudad, cambiar un poco su fisonomía, apostar por parques y jardines, con arbolado denso, de gran porte. Queremos hacer un gran parque de 400.000 metros cuadrados cerca de la zona de la Fica, al estilo del parque de El Retiro de Madrid y estamos estudiando la posibilidad de que tenga un gran lago, pero es algo que tenemos que analizar con la Confederación Hidrográfica del Segura. Hay mucha gente que no tiene casa en la playa o que no quiere o puede irse fuera y le apetece tener un gran sitio de esparcimiento.

También apuesta por exonerar del pago del IBI a los propietarios de casas okupadas. ¿Cómo lo haría?

Podemos subvencionarles o dar una ayuda a la okupación parecida al importe que pagan por el IBI. Lo que no hay derecho es que estén pagando un impuesto, cuando el Estado les ha fallado protegiendo su propiedad privada.

En materia de seguridad, tengo entendido que apuesta por aumentar las plantillas policiales.

Quiero contratar, a lo largo de la próxima legislatura a 600 policías, y buena parte de ellos destinarlos en las pedanías. También quiero convertir esos centros municipales, que se ocupan de temas ideológicos de la izquierda en comisarías.

Los convenios de la zona norte podrían suponer una losa de más de 100 millones de euros para el Ayuntamiento

Fui concejal de Urbanismo en Molina de Segura y creo en los convenios urbanísticos como un manera de financiar a los ayuntamientos por causas de interés social, pero aquí, por culpa de la incompetencia de Ballesta, que no supo ejecutar eso como dios manda, no solo puede quebrar el Ayuntamiento sino que ha afectado a la credibilidad de este Ayuntamiento ante las empresas que querían venir aquí.