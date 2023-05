La candidata de la coalición Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, asegura que el cambio no ha terminado de llegar a la Glorieta tras 26 años de gobiernos del PP. Sostiene que la gestión de PSOE y Ciudadanos ha sido «decepcionante» y afronta las elecciones con la intención de mejorar los resultados de hace cuatro años y formar parte del Gobierno municipal. Advierte que el posible regreso de José Ballesta «de la mano de la ultraderecha» sería «una amenaza» para las mujeres y el colectivo LGTBI+.

Los concejales de Podemos desaparecieron de la Corporación tras la renuncia a su acta de Ginés Ruiz Maciá, que fichó por el PSOE, ¿ha sido una decepción?

No es el momento de entrar a valorar cosas de ese tipo. La nueva dirección municipal de Podemos representa mejor al partido. Es el momento de hablar de propuestas para el municipio.

Pero, ¿cómo valora el fichaje del exportavoz morado por el PSOE?

Eso debería preguntárselo a él, pero al final cada uno estamos donde queremos estar y en la lista que nos representa.

El plan de movilidad está marcando ya la agenda de todos los candidatos. Ustedes han sido especialmente críticos con las comunicaciones con las pedanías...

No podemos empezar la casa por el tejado. Si queremos que el vehículo privado pase a un segundo plano, primero habría que cumplir con lo que se dice: construir los disuasorios y no sirve de nada tenerlos si no los conectas con el transporte público. En este sentido apostamos por el modelo ‘park & ride’, que existe en muchas ciudades. Nosotros proponemos que aparcar sea gratis y que el transporte público también lo sea presentando el ticket de aparcamiento. Pero no nos engañemos, las pedanías no están bien conectadas con el centro; las frecuencias son insuficientes, tenemos una flota de autobuses vieja, y pagamos un precio excesivo.

«El protocolo del tranvía es solo un papel, humo electoral sin presupuesto»

El protocolo firmado por el Ministerio para aportar 32 millones a la ampliación del tranvía fue descrito por usted como una carta a los Reyes Magos.

Se han traído un papel de Madrid, el último día que podían hacer anuncios de este tipo. Sin calendario de obras, sin presupuesto, es humo electoral y no se puede engañar a los murcianos. Lo que deberían haber hecho es apoyar la enmienda que presentamos a los Presupuestos Generales del Estado y las obras ya habrían empezado.

La tala de árboles por las obras de movilidad también le ha molestado.

Todos los que vivimos aquí sabemos lo que es pasear por la ciudad en los meses de calor. No nos podemos permitir el lujo de perder ningún árbol. Los carriles bici están muy bien, pero los están haciendo sin sombra. Hemos propuesto la instalación de bóvedas arbóreas en las principales avenidas para la bajar la temperatura de la ciudad hasta 15 grados.

La huerta es una de las señas de identidad del municipio, ¿qué va a hacer Podemos para con ella?

En los últimos 20 años hemos perdido más del 40 por ciento de nuestra huerta. Queremos protegerla y por eso hemos propuesto la creación de un parque regional que abarque el entorno del río Segura y la huerta (también proponemos otro para el Mar Menor). Es la mejor forma de evitar los disparates que se han hecho a golpe de pelotazo urbanístico.

«Ballesta ha demostrado con los pufos de la zona norte que es un mal gestor»

Los malogrados convenios de la zona norte amenazan con desangrar las arcas municipales y marcarán la acción de gobierno en los próximos años.

Los pufos de la zona norte ya van por 38 millones de euros. Esto es el reflejo de la nefasta gestión de Ballesta. Es un mal gestor y la gente lo tiene que saber. Ese dinero va a hipotecar al Ayuntamiento, por lo menos una década. Y si tenemos que devolver ese dinero no se van a poder abordar grandes infraestructuras como el tranvía, entre otras. Tiemblo al pensar que Ballesta puede volver, y si lo hace de la mano de la ultraderecha podría ser un retroceso y una amenaza para las mujeres y las personas LGTBI+.

Entiendo que la lucha feminista estará muy presente en su programa,

Si nos vamos a los principales cabeza de cartel al Ayuntamiento de Murcia son todos hombres, y de cierta edad. Creo que hace falta que las mujeres ocupen esos espacios que todavía, por desgracia, no ocupan en la vida política. Aquellos que se empeñan en decir que la igualdad ya está conseguida porque lo pone la Constitución o están ciegos o no les interesa hablar de igualdad. Nosotras proponemos una ‘concejalía de feminismo’ para erradicar esa discriminación que seguimos sufriendo las mujeres. Murcia está entre los primeros puestos en brecha salarial y somos la segunda comunidad en tasa de violencia de género. Por eso también hemos propuesto la instalación de puntos violetas en los institutos para generar ese entorno seguro para que las víctimas puedan informarse y denunciar sin miedo.

El acceso a la vivienda preocupa a los murcianos, ¿qué puede aportar aquí un Ayuntamiento?

Puede aportar una agencia inmobiliaria municipal para hacer más accesible la vivienda a los murcianos y murcianas, eliminando esas comisiones abusivas. Todos sabemos, cuando hemos tenido que alquilar, que a veces tienen que abonar tres mensualidades de golpe. Y se evitarían las ofertas engañosas o la discriminación que sufren determinados colectivos... Murcia tiene un problema gordo con la vivienda, es carísima. Le hemos pedido ya al Ayuntamiento que negocie con la Sareb las más de 1.000 viviendas que tiene en el municipio.

Más Murcia y Verdes Equo por un lado, Podemos e IU por otro. ¿No hubiera sido preferible una lista conjunta?

Pues quizás, pero creo que la unión natural entre Podemos , IU, y los compañeros de Alianza Verde, que nace de la lucha en las calles y en los movimientos sociales, es algo histórico; es la primera vez que se consigue esa unión entre las dos grandes fuerzas de izquierda con mayor presencia en el municipio. Me siento muy orgullosa de esta coalición y de la lista electoral, un reflejo de esa Murcia diversa y plural, con gente valiente, trabajadora, personas racializadas, del mundo LGTBI, personas que llevan muchos años partiéndose la cara por Murcia sin pedir nada a cambio.