Indica una portavoz del AMPA del centro que cuando entró la grúa en el colegio para desamiantar y colocar el techo con placas solares provocó «unos agujeros en el suelo que nadie se ha ocupado de tapar o resolver; lo intentamos hacer nosotros, pero en cuanto llueve vuelven a aparecer», lamenta esta portavoz de las familias del colegio, que señala que están pendiente de un estudio geotécnico «porque, por lo visto, también hay problemas de filtraciones de agua bajo el terreno del patio, quizá por la presencia en la zona de una acequia».

«Es como si no existiéramos para el Ayuntamiento o para la Consejería de Educación, tanto es así que ni siquiera hay una señal en la carretera que indique dónde estamos, como tienen todos los colegio», lamenta la portavoz, que admite que las familias sienten un agravio comparativo con respecto a muchos otros centros. «Me parece muy bien que inviertan y que mejoren muchos colegios, pero sin descuidar aquellos que tienen unas necesidades reales de adecuación de las instalaciones, porque nos tienen totalmente abandonados», afirma.

Por otra parte, los padres y madres demandan la instalación de sombraje. «Necesitamos una pérgola, no tenemos nada que nos dé sombra y los niños están expuestos al sol».

Aseguran desde el AMPA que tal y como está el centro en estos momentos, «peligran las vidas de los niños». A pesar de que tanto la dirección del centro como el AMPA, han enviado multitud de solicitudes y escritos desde hace más de un año a la Administración local y autonómica no han obtenido ninguna repuesta. Desde el AMPA advierten que si no llegan pronto las soluciones iniciarán un calendario de protestas.

El pedáneo de Vox lo tiene claro: «Aquí no hay votos»

El alcalde pedáneo de Era Alta, de Vox, Ángel García, está convencido de que el equipo de Gobierno de José Antonio Serrano no invierte en Era Alta «porque no encuentra aquí un feudo de votos suficientes» y por eso prefiere llevar el dinero a los colegios de Murcia o El Palmar, en «poblaciones más grandes». Sostiene el pedáneo, que el equipo humano que trabaja en el centro «se está dejando la piel: han pintado zonas con sus propias manos, han comprado césped, ha colocado una pérgola que les ha costado 12.000 euros...». García asegura que este maltrato de la Administración hacia Era Alta no se limita al ámbito educativo.