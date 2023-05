Los vecinos y comerciantes del barrio del Carmen ya son conscientes de que no hay quien pare las obras de plan de movilidad, pero no pierden la esperanza de revertir algunas de sus fases en un futuro. Para conseguirlo, están trabajando en un proyecto alternativo y esperan contar con el apoyo de la misma entidad que está subvencionando los trabajos: la Unión Europea. "Nosotros explicamos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que este plan se ha llevado a cabo sin consultar con los vecinos y le presentamos al coordinador de la Comisión las 20.000 firmas que hemos recogido, y se quedó flipado con esa cifra, teniendo en cuenta la población que tiene Murcia", ha señalado el portavoz de Cierran mi Barrio, Jerónimo Jover, que afirma que el comisionado les dijo que "los fondos europeos son para mejorar la vida de los ciudadanos no para empeorarla". Según Jover, lo que la plataforma demanda a Europa es que aunque ya estén terminadas las obras "permitan revertir de forma lógica algunas zonas".

Entre esas zonas que quieren revertir se encuentra la alameda de Colón, en la que se mantendrían los carriles para el tráfico privado, el puente Viejo y la calle Proclamación, que los vecinos, en su plan alternativo, quieren peatonalizar por completo. "La calle Proclamación siempre ha sido una calle secundaria, donde el comercio nunca ha funcionado, donde no ha habido nada. ¿Qué pretendemos? Pues hacer nuestro Alfonso X El Sabio del barrio del Carmen, pero claro esto solo se puede hacer si se mantiene abierto el puente. Si se mantiene cerrado, el tráfico hay que desviarlo por aquí, por Proclamación". Además, la plataforma también quiere semipeatonalizar la plaza Camachos. Algunos miembros de la plataforma Cierran mi Barrio han explicado este jueves, en la alameda de Colón, una parte de este plan alternativo que presentarán en su totalidad en los próximos días. Sobre los trabajos que han arrancado en el entorno del jardín Floridablanca, que ha supuesto el cierre al tráfico del puente de los Peligros y que incluye la creación de un nuevo acceso al barrio por la pasarela Miguel Caballero y avenida Canalejas, que cambia de sentido, el portavoz de la plataforma indica que “ya han cerrado mi barrio”. Explica Jover que, al cortar el puente, “lo que hacen es desviar el tráfico porque los coches no desaparecen” y asegura que en las ciudades “donde más ecología hay, más uso de bicicleta, el 40% del tráfico sigue siendo de vehículo privado”. Desde la plataforma lamentan que se estén eliminando tantas plazas de aparcamiento y que se haya “arrinconado” a todo el barrio. Según Jerónimo Jover, el cartel de prohibido el acceso por el Puente Viejo viene a significar “el centro se acaba aquí. Nos pueden decir que la gente viene en bicicleta y en autobús, pero lo que buscamos es que sea el centro, que es donde la gente se queda, no va para ir a una cosa y vuelve, se queda, es decir, hace compras, va a la hostelería, hace todo”. El aislamiento que supone para estos vecinos la nueva configuración del plan convertirá esta zona de Murcia “en un Infante, que es una zona muerta donde la gente va a dormir y el comercio está prácticamente muerto”. Además, critican que el plan de movilidad no incluya una verdadera peatonalización. “Ampliar 10 centímetros las aceras y multiplicar ese número por los metros que tiene la acera de largo no es peatonalizar”, indica Jover. Por su parte, José Oñate, presidente de la Asociación de Comerciantes del barrio del Carmen, afirma que la economía de los comercios de la zona se está resintiendo. "Desde que empezaron las obras hemos sufrido caídas de venta, que en algunos comercios alcanza el 70 por ciento; no olvidemos que mucha gente viene a comprar en su vehículo, el que viene en patinete o bicicleta no compra", señala Oñate, que recuerda que en el barrio hay muchos comercios especializados que atraen a vecinos de otras pedanías. Asegura este representante de los comercios que los atascos generados por las obras ahuyentan a los compradores y consumidores y que las quejas son generalizadas entre los comerciantes: tanto en alameda de Colón, como en Marqués de Corvera o calle Industria. Oñate también arremete contra el Ayuntamiento "porque junto a este 'plan de inmovilidad' tendría que haber venido un informe socioeconómico para medir el impacto de las obras en los comercios y la manera de contrarrestar ese daño".