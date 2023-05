El Ayuntamiento de Murcia tiene en este momento 86 autorizaciones de vado pendientes de otorgar el número de placa. La compleja tramitación burocrática que requieren estas autorizaciones, y diversos cambios de funciones entre áreas vinculadas a la expedición del vado explican el atasco que se ha producido con estas solicitudes.

Algunos de los afectados se han puesto en contacto con esta Redacción para denunciar no solo que llevan cerca de un año esperando obtener el número y la placa, sino que han sufrido una completa falta de información en todo el proceso. Además, reprochan al Consistorio que, a pesar de no estar disfrutando de ese derecho, sí se les esté cobrando la tasa correspondiente para el aprovechamiento especial de la vía pública municipal por la entrada de vehículos en edificios o terrenos a través de las aceras.

Pilar Cazorla es una de las afectadas por este atasco administrativo y vive en Espinardo, en una urbanización frente a Los Rectores. Explica que inició el procedimiento vía online hace un año. «Fui a las oficinas de la Agencia Tributaria, la entidad que gestionó la resolución de autorización, para que me facilitasen el número de registro, pero allí la persona que me atendió me dijo que desde hacía un par de meses habían dejado de dar ellos ese número, y que tendría que ir a Calidad Urbana».

«Entre esta semana y la siguiente se darán todos los números pendientes», señalan desde el Ayuntamiento

Cuando esta vecina se desplazó hasta este servicio de la Concejalía de Urbanismo le explicaron que la Agencia Tributaria dejó de dar el número de vado de manera «unilateral» sin que se hubiera resuelto qué área debería hacerse cargo de este procedimiento. «Esa circunstancia me deja en una total indefensión, porque tengo la autorización, ya he pagado las tasas, es decir, estoy pagando por un derecho que me ha reconocido la Administración pero no puedo ejercerlo porque no me dan el número». Lamenta esta vecina de Espinardo que ya fue un periplo conseguir en su día la autorización, y que «no hay derecho» a tener que «intuir» dónde debo acudir para finalizar el proceso, y que después de todo eso «me encuentre con una desavenencia entre las dos áreas de la Administración local». Cree esta afectada que el Ayuntamiento deberían dejar claro los pasos a seguir en el proceso para todos aquellos que lo han emprendido.

Mario Gómez: «A veces hay rencillas entre servicios» En cuanto al cobro de las tasas de los vados, el concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento, Mario Gómez, sostiene que no debería haberse hecho efectivo hasta que no hubiese estado definitivamente planificada esta actuación, «pero muchas veces entran en juego rencillas y conflictos personales entre servicios, sin que se piense en los vecinos, que acaban perjudicados, además de dañar la imagen de la Institución». No obstante, Mario Gómez alaba «la buena actitud para aceptar los cambios que mejoren la calidad de servicio a los vecinos de nuestra administración». Por otra parte, explica que se está trabajando para modificar la ordenanza de accesos a garajes y aparcamientos en edificios que se aprobó en el año 2018 porque esa regulación tiene disposiciones que «generan un coste a la Administración local innecesario que puede evitarse y no aportan valor al servicio», señala el edil de Fomento.

Asegura que los funcionarios que la atendieron fueron amables, «pero cuando subes de nivel ya no ha respuesta, intenté hablar con la jefa de servicio de Calidad Urbana, pero solo «me dijo que tomarían nota de mi caso y que ya me llamarían».

Mientras se desatasca este embrollo administrativo, Pilar y muchos otros vecinos de Murcia siguen sin tener sus negocios o casas con el vado correspondiente por el que están pagando. «Cualquiera pueda aparcar frente a mi casa y aparcar su coche en la salida de mi garaje», lamenta Pilar, que recuerda que esta situación esta ocurriendo desde hace muchos meses y que debe afectar a muchos negocios y casas particulares del municipio.

Solución: la semana que viene

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo explican que la situación de los vados está «en vías de solución y entre esta semana y la próxima se quedarán todos los números dados». Explican que se estaba produciendo «una disfunción orgánica» entre servicios y que se está llevando a cabo una base de datos adaptada al siglo XXI. Esta disfunción, explica el concejal competente en esta materia, Mario Gómez, se ha mantenido en el tiempo «con la simple justificación de que se llevaba haciendo así toda la vida, que es la frase más escuchada en esta Administración desde que estoy en el Gobierno», apunta el vicealcalde.

Desde la Concejalía que dirige Mario Gómez, aseguran que con los cambios que se han realizado se garantizarán un correcto control y actualización de los datos. «Estamos georreferenciando cada uno de los nuevos vados y actualizando y revisando los anteriores». Además, se está realizando unos reajustes en los procedimientos de control, toma de datos y asignación de los mismos para garantizar que se disponen de los datos necesarios (ubicación, fotografía, metros lineales o número de coches, entre otros) para agilizar la tramitación, asignación y los costes.