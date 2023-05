Decenas de madres, padres y alumnos se concentraron este miércoles frente al colegio San José de Espinardo para exigir al Gobierno de PSOE y Cs soluciones ante los problemas de acceso al centro que las obras del plan de movilidad van a generar cuando estén terminadas. El director de Infantil y Primaria del centro, Daniel García del Pozo Candel, sostiene que cuando finalicen las obras del plan de movilidad «nuestras familias no podrán venir al colegio y habrá falta de seguridad para nuestros alumnos”. Recuerda el director que la avenida Teniente Montesinos pasará a tener dos carriles bus a ambos lados de la calzada y un solo carril para el tráfico rodado en dirección a Espinardo.

«La mayoría de nuestras familias son del barrio y para llegar al centro y recoger a niños a partir de tres años tendrán que dar toda la vuelta a Espinardo pasando por calles que a día de hoy ya están colapsadas, por lo que van a tardar mucho más tiempo, y cuando lleguen van a tener que aparcar en un carril bus en la acera de enfrente, rezar para que no les multen y cruzar la calzada con el peligro que supone», sostiene García del Pozo, que destaca que su colegio tiene a cerca de 70 alumnos con diversas discapacidades motrices o con Síndrome de Down. En la protesta, que ha cortado durante unos minutos la circulación en Teniente Montesinos, algunos niños sostenían carteles en los que se podía leer: ‘¿Cómo llegamos a nuestro colegio?’, o ‘Plan de Movilidad Inseguro’.

Cabe recordar que el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, se reunió hace unos días con la dirección del centro para informarles que ha conseguido la cesión de un solar para habilitarlo como un aparcamiento con capacidad para 80 vehículos y que les ofrecerá a tickets de 2 horas de aparcamiento gratuito en el parking de Torre Godoy.

El director del colegio calificó estas medidas como «medias verdades y parches». Sobre los tickets, explicó que se dan para un aparcamiento que no tiene plazas reservadas, por lo que «es muy posible que cuando vayan las familias, en hora punta no haya aparcamiento». En cuanto a la segunda solución: un disuasorio a unos 80 metros del centro, García del Pozo destaca que no será exclusivo para el colegio San José, sino que lo utilizarán vecinos y trabajadores de la zona, por la desaparición de aparcamientos en la calle Mayor y en Antonio Rocamora. Además, los padres también advierten que el Ayuntamiento no ha aclarado si son medidas permanentes o temporales.

Este viernes está prevista otra concentración, que se repetirá con otras dos la semana que viene.