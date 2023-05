El alcalde José Antonio Serrano, la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso y el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Loca, junto a Policía Local, han mantenido este lunes un encuentro con representantes del Colegio San José de Espinardo para informarles de que se va a disponer de un solar para aparcamiento que dé servicio a este centro educativo.

Este nuevo espacio, en el que podrán aparcar alrededor de 100 vehículos, está ubicado junto al colegio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia pondrá a servicio del centro ticket de dos horas de aparcamiento gratuito en el parking de Torre Godoy para que puedan ser repartidos entre los padres y madres de los alumnos del centro.

Además, se reforzará la señalización vial en la zona donde se encuentra la entrada al patio y la presencia policial para garantizar la seguridad. También se reforzará la señalización en el entorno de la puerta del centro que mejore aún más la seguridad vial en la zona.

Por otro lado, hay que destacar que se van a ajustar las medidas de seguridad necesarias que solicite este centro escolar.

Hay que recordar que las obras de los proyectos de movilidad no afectan al acceso al Colegio San José desde Espinardo ya que continúa garantizado accediendo al mismo mediante el itinerario Antonio Rocamora - calle Central - Avenida Doctor Pedro Guillén - Teniente Montesinos.

Cabe señalar que estos proyectos están financiados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y aprobados en la Junta de Gobierno de 10 de mayo de 2019.

El colegio mantendrá las movilizaciones

El Colegio San José de Espinardo mantendrá las movilizaciones previstas ante "la falta de alternativas reales que ha recibido hoy en la reunión mantenida en el Ayuntamiento", señalan desde la plataforma vecinal Espinardo Colapsado.

"Las propuestas recibidas no son más que un parche temporal que no soluciona los problemas generados y que no tienen vocación de permanecer en el tiempo", aseguran.

La primera propuesta ha sido facilitar el de aparcamiento en una torre de oficinas cercana, "pero ni siquiera se ha aclarado el número de tickets que se pondrían a disposición del centro ni ha habido un compromiso de mantener esta medida en el tiempo", apuntan.

Lo mismo ocurre con la decisión de habilitar un solar cercano, "para el que tampoco existe compromiso temporal para su puesta en marcha, que podrían ser días, semanas e incluso meses, ni para mantenerlo operativo".

Desde Espinardo Colapsado manifiestan que "este solar se habilitaría como aparcamiento para los vecinos y trabajadores de Espinardo y no para el colegio como se ha señalado, por lo que difícilmente podrá ser suficiente para los padres, ya que, ante la pérdida de aparcamientos en calle Mayor y Teniente Montesinos, lo normal es que se lo encuentren completo a esa hora".