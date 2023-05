Los conductores de los autobuses conocidos como los ‘coloraos’ se encerrarán esta noche, y de manera indefinida, en las cocheras e inician un paro total de la actividad. Los trabajadores de Transportes de Murcia (liderada por el Grupo Ruiz) llevan meses sufriendo el desencuentro entre la empresa y el Ayuntamiento a cuenta de la financiación del servicio. Con esta acción a la desesperada, los trabajadores pretenden empujar al Consistorio y a la empresa a que lleguen a un acuerdo, para evitar que Transportes de Murcia ejecute el descuelgue del convenio y reduzca los salarios un 42 por ciento, según ellos, para mantener la rentabilidad del servicio por el aumento de los costes del carburante.

Mientras que la empresa sostiene que trabaja con pérdidas y reclama al Ayuntamiento 2,7 millones de euros, más otros conceptos que podrían elevar la cifrar a 5,7 millones, desde el Ayuntamiento trabajan en una restructuración de la concesión y han ofrecido una subvención de 110.000 euros, algo que todavía no se ha producido y que queda muy lejos del reconocimiento de costes que propone la empresa.

Con la rebaja del salario, que se hará efectiva en la nómina de este mes, un conductor que cobraba de base 1.500 euros verá reducida su nómina a algo más de 900 euros. Cabe mencionar que la reducción salarial afecta a todos los conceptos, entre pluses y pagas extra.

Pedimos disculpas a los usuarios, no tenemos otra opción. A partir del lunes 8 de mayo NO HABRÁ SERVICIO de autobuses urbanos en Murcia. pic.twitter.com/ssIkSXYZ3k — Emilio (@EmilioPGarvi) 7 de mayo de 2023

En un video publicado a través de redes sociales, el portavoz del Comité de Empresa, Miguel Cano, denuncia “la ilegalidad que está cometiendo la empresa con sus trabajadores con una deuda de más 4.500 euros en las nóminas y con una amenaza de rebaja salarial del 42 por ciento, algo que llevará a la ruina a unas 98 familias”, señala. En ese mensaje, Cano se dirige directamente al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y le exige que cumpla con su compromiso. “Dijo que no iba a consentir esa reducción de los sueldos bajo ningún concepto”, recuerda el representante de los trabajadores.

Uno de los trabajadores asegura que se han visto obligados a encerrarse en las cocheras “debido a que no nos dejan otra alternativa”. Recuerda este trabajador que cuando el Comité de Empresa convocó “una huelga legal en días pasados, el Ayuntamiento decretó unos servicios mínimos abusivos del cien por cien y tuvimos que desconvocarla porque no hubiera tenido ningún efecto”. Asegura este trabajador, que no saldrá de las cocheras “hasta que no tengamos nuestro problema resuelto”.

La empresa advierte que está prohibido ocupar el centro de trabajo

Por su parte, Miguel Cano señala a La Opinión que acudirán a las cocheras con tiendas de campaña, colchonetas y sillas. “Es la primera vez que hacemos algo así, los conductores ya se están despidiendo de sus familias porque no saben cuándo las volverán a ver”. Señala también que la empresa, ante la inminencia del encierro, les ha notificado por escrito que “queda terminantemente prohibido ocupar el centro de trabajo” y que con ese acto se incurriría en una “huelga ilegal”. La empresa también invita a los trabajadores “a fin de evitar riesgos de todo tipo a trasladar su actividad reivindicativa a un lugar donde se pueda preservar la seguridad”.

Asegura Cano que el encierro se hace con todas las consecuencias y ante la posibilidad de un despido afirma que “cuando uno va a la guerra, ya sabe a lo que va y sabe que le pueden pegar un tiro”.