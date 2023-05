“Ay, estoy muy nerviosa”, decía Gregoria López, vecina de Lorca de 67 años, unos minutos después de haber bajado corriendo de la grada para tocar y besar a Pedro Sánchez.

“Me gusta mucho como gobierna y voy a verlo siempre que puedo. Lo he visto cuatro o cinco veces: en Madrid, Granada, Almería, Valencia… donde puedo”, contó a La Opinión.

Además, admitió que le encanta Pedro Sánchez no solo como político, ya que “está como un tren”, aunque precisa que últimamente “está muy delgado”. “A mí me encanta”, dejaba claro, minutos antes de que Serrano iniciase los discursos en un pabellón abarrotado, que se quedó pequeño, no como cuando estuvo Feijóo, que quedaron butacas vacías.

En las sillas blancas de plástico de primera fila esperaban al plantel de políticos que intervendrían en el acto el ganador de las últimas elecciones autonómicas en la Región, Diego Conesa, y la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz. En segunda fila, el que fuese delegado del Gobierno, Francisco Jiménez. Cerca, el líder de UGT en la Región, Antonio Jiménez, junto a Ana Jiménez, la conocida como ‘abuela del soterramiento’. En las gradas, Miguel Lajarín, secretario de Juventud y Diversidad de UGT en la Región.