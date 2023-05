Los vecinos de Vistabella ha perdido la paciencia. Cinco días después de que se celebrase el festival Warm Up, buena parte de la basura que ha generado este evento sigue esparcida por la explanada de La Fica, y sus alrededores, que han convertido a esta puerta de entrada a la ciudad, una vez más, en un auténtico vertedero. La Asociación de Vecinos ha publicado a través de sus redes sociales, las imágenes del aspecto que presenta esta espacio municipal, en las que se pueden apreciar montañas de basura y restos plásticos de todo tipo. "Basura por todas partes, vallas y escenarios sin recoger... No tenemos palabras para expresar nuestro más absoluto cabreo ante lo que se puede hacer en contra de un espacio público", señala este colectivo en su cuenta de Twitter.

Los vecinos culpan directamente al Ayuntamiento de Murcia, a los organizadores del festival, al Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura "por permitir este atropello medioambiental" ya que , explican, muchos de los restos acaban, empujados por el viento, en el cauce del río Segura. También arremeten contra el Auditorio Víctor Villegas y contra la Junta de Distrito Este por "mirar a otro lado, no actuar y callar".

El presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, Nacho Álvarez-Castellanos, señala que el Ayuntamiento les ha respondido por redes que iba a limpiar la zona después de que la empresa recogiera las vallas. "Pero, por lo menos, podrían haber limpiado ya un poco, porque el entorno del auditorio también está lleno de basura, o al menos, la Policía Local podría haber recogido las cintas de seguridad que colocan para impedir el paso; siempre las dejan ahí, también tras el mercado de los jueves", indica este representante vecinal, que asegura que este año ha sido uno de los peores en cuanto a la suciedad y las molestias.

Para Álvarez-Castellanos, la empresa organizadora del Warm Up y Estrella Levante "deberían responsabilizarse y pagar parte de esa limpieza, porque ellos recogen lo suyo y se acabó; lo que no puede ser es que termines un asunto, te largues y dejen toda la mierda en las calles donde vivimos, esto no debería funcionar así, la ciudadanía de toda Murcia se merece un respeto". También ha echado en falta que se emprendiera una campaña para sensibilizar a los que acuden al festival de los problemas que generan los residuos, "una campaña de comunicación sobre la importancia de respetar nuestros barrios; esto es algo que no ha hecho ni el Ayuntamiento ni la Comunidad".

Cabe recordar que los vecinos llevan muchos años reivindicando que se ejecute un proyecto para renaturalizar la zona y que se convierta en una gran zona para la práctica del deporte, y para el disfrute de los murcianos. Sostiene Álvarez-Castellanos que las únicas respuestas favorables al proyecto han venido de Más Murcia, Podemos, Ciudadanos y PSOE. "El PP, como siempre, nunca nos ha recibido, solo hemos recibido el desprecio más absoluto, no quieren saber nada, pero más allá de ese apoyo verbal nunca ha habido ningún proyecto", lamenta el presidente vecinal, que considera que los barrios del este de Murcia nunca han interesado a los representantes públicos del municipio. "Creo que estos barrios del este, por cómo está La Fama y La Paz, no interesan, somos poca población y se ve que hay pocos votos; es una pena y una vergüenza, pero esto funciona así", sentencia.

Otro punto que preocupa a los vecinos es el crecimiento descontrolado de un poblado chabolista anexo al recinto ferial. Según Álvarez-Castellanos, es algo que ha denunciado en redes "y hemos enviados escritos advirtiendo de esta situación al Semas y a la Concejalía de Servicios Sociales; eso lleva ahí mucho tiempo, sobre todo desde la pandemia, y va a más". En este sentido, reivindica que el proyecto de La Fica Verde que proponen busca también dar una solución a esa zona, que "está absolutamente abandonada", pero no una solución policial sino social hacia esas personas que viven en un estado de precariedad". Afirma que el proyecto que defienden está enfocado a la revitalización y la regeneración a través del deporte y la cultura, "y estamos convencidos de que eso también ayudará a las familias más vulnerables".