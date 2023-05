La candidata de la formación regionalista Por mi Región al Ayuntamiento de Murcia, Juana María Rocamora, ha propugnado la independencia de la pedanía de El Palmar porque "una localidad con 25.000 habitantes, sede del hospital más grande que tiene esta Región y del Campus de Ciencias de la Salud, no puede depender de la disposición y de la eficacia de los gestores de la Glorieta hasta para pintar una calzada".

Para la candidata, "el Ayuntamiento de Murcia es el séptimo de España, lo que da la clave de sus dimensiones y del número de habitantes, pero es que además, pese a las clásicas promesas de los políticos de siempre acerca de trabajar por la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan y por la cohesión territorial tenemos como resultado otro clásico: abandono de pedanías, con órganos de gestión inoperantes, que aprueban en plenos asuntos a los que les hace falta el permiso de la Glorieta. Y este es el caso del pueblo más grande del municipio de Murcia, El Palmar".

Acompañada de la presidenta de Por mi Región, Pilar García, Rocamora, que se ha presentado junto al resto de miembros de su candidatura, afirma que “El Palmar tiene su propia idiosincrasia, su propio desarrollo, su propio pasado y es un atraso que tenga que recibir el beneplácito del Ayuntamiento de Murcia para cualquier gestión por pequeña que sea. Debemos permitir a su población autonomía, porque así se simplifica más cualquier trámite. Es pura lógica”.

Por ello, insiste en que “desde Por mi Región creemos que El Palmar debe tener su propio ayuntamiento. El centralismo desarrollado hasta ahora desde la Glorieta es más un obstáculo que una respuesta real y eficaz a los problemas de este pueblo. Es una cuestión de agilidad y de solvencia”.

Además, declara que “si ya hemos comprobado que la gestión dependiendo de Murcia, lastra las soluciones, vamos a dar una oportunidad a El Palmar para que elija quiénes gestionan sus recursos y pueda demostrar su capacidad de autogobierno”.

“Estamos en una localidad que tiene su propio teatro, un pueblo que en 1900 tenía tranvía. Si es que hemos ido para atrás. Lo único que tenemos son promesas. Ahora, en 2023, los políticos de siempre vuelven a comprometerse con el tranvía, igual que en 2019 y anteriormente. Y está claro que de promesas no pueden vivir los ciudadanos”, asegura Juana Rocamora, quien manifiesta que desde la formación regionalista “estamos convencidos de que esta localidad tiene entidad, historia y dimensiones para convertirse en un municipio autónomo y para que sus ciudadanos puedan decidir cómo ser, cómo progresar y cómo vivir sin tener que pedir permiso al alcalde de Murcia, quien viene por aquí sólo a pedir el voto o a ver un partido retransmitido de Alcaraz”.

Finalmente, apunta que “desde otra administración, aunque esté a siete kilómetros, no se puede gestionar con diligencia los problemas y las deficiencias de una localidad con 25.000 habitantes. Nadie mejor que los propios vecinos de El Palmar sabe qué calles necesitan un refuerzo de limpieza, dónde soterrar contenedores, qué jardines rehabilitar, en definitiva, cuáles son las prioridades. Son ellos, y no el Ayuntamiento de Murcia, quienes deben decidir dónde, cuándo y por qué invertir y es a ellos a quienes hay que escuchar y atender, porque el tráfico y la contaminación que soporta El Palmar, con ese flujo constante hacia la Arrixaca y Campus de la Salud no tiene parangón con ningún otro núcleo urbano del municipio”.

