El deseo de poder contribuir desde dentro del ámbito de los medios de comunicación a la mejora del tratamiento que estos históricamente han hecho de la información acerca de migrantes en general, y mujeres musulmanas en particular, fue lo que llevó a Nadia Ziani a entender el periodismo como una herramienta para dotar a la sociedad de una multiculturalidad tan necesaria como justa.

¿Qué le llevó a estudiar el doble Grado de Periodismo e Información y Documentación en la UMU?

Diría que casualidad o destino, depende de en lo que crea cada uno. En ningún momento se me pasó por la cabeza estudiar algo relacionado con la comunicación, y más si tenemos en cuenta que estudié un bachillerato de Ciencias de la Salud. Pero supongo que fue un poco el afán de intentar mejorar las cosas, y digo mejorar porque para mí los medios de comunicación no fueron algo positivo mientras crecía. Aquí no hay historias de flechazos mientras veía el telediario, es más bien la historia de una chica que creció recelando de los medios de comunicación porque estos retrataban a los suyos (personas migrantes, racializadas y musulmanas) desde los prejuicios y los estereotipos y que decidió que podía hacer algo para cambiarlo.

¿Cómo recibe el reciente reconocimiento Alumni de la Universidad de Murcia, y cuál es su relación con la institución académica en la actualidad?

Una mezcla de sorpresa, agradecimiento e ilusión. Sorpresa porque es algo que nunca te esperas, y más cuando no han pasado ni siquiera dos años de mi graduación; y agradecimiento e ilusión por el reconocimiento en sí, y más cuando viene de la que fue mi casa durante cinco años.

Mi relación con la Universidad de Murcia ahora mismo es mínima, aunque siempre digo que me gustaría volver.

«Los periodistas no tienen por qué saberlo todo, pero sí creo que deben aprender y desaprender continuamente»

¿Qué conclusiones pudo sacar de su estudio para la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe acerca de las mujeres y comunidades musulmanas contra la islamofobia de género en la sociedad?

La islamofobia de género aún está muy presente en la prensa escrita española: medios y periodistas desconocen cómo tratar la realidad de las mujeres musulmanas españolas, por ello abogamos siempre por la formación a periodistas en materia de islamofobia de género. Como periodistas no tienen por qué saberlo todo, pero sí que considero que deben aprender y desaprender continuamente.

Antes decía que me gustaría volver a la Universidad de Murcia, y volvería para brindarle a futuros comunicadores algunas herramientas para que cuando tengan que hablar de mujer musulmana lo hagan de manera correcta. Es ahí donde más nos debemos esforzar: formar a las y los futuros periodistas y no solo en materia de islamofobia de género, también a la hora de hablar de otras comunidades como puede ser la LGTBI, la gitana o la migrante. Es una formación que a mí me habría gustado recibir.

¿Cómo pueden los medios de comunicación en España trabajar para no caer en la islamofobia de género?

Tienen mucho trabajo por delante en este y otros tantos aspectos. Algunas recomendaciones que siempre doy cuando me dirijo a periodistas son: incluir voces de mujeres musulmanas tanto cuando se hable de ellas como en informaciones que vayan más allá de su fe; establecer desde los medios una relación de confianza con las mujeres musulmanas de su entorno que permita que ambas partes se retroalimenten; y que siempre que se dude, recurrir a las mujeres musulmanas. Además, estaría bien contar con redacciones mucho más diversas ya que esto garantiza un mejor tratamiento de la diversidad y más diversidad de temas.

La formación debe ser una constante en la profesión periodística, también para asegurarse de hacer un buena labor en el tratamiento de información que afecta a diversos colectivos, como puede ser el de las mujeres musulmanas



Hace unos meses recibió el premio en la categoría de comunicación del IV Certamen Mujer Migrante por parte de la Asociación Rumiñahui. ¿Se siente fuente de inspiración para jóvenes migrantes que quieran dedicarse a la comunicación?

No sé si fuente de inspiración, pero sí que pueden ver en mí una referencia. Los referentes son muy importantes cuando uno está creciendo, y lo son aún más cuando perteneces a una minoría, a la otredad… Yo crecí sin referentes de ningún tipo, y ahora ver que cada vez existen más me produce muchísima alegría. Así que, si este premio o el ver mi foto colgada en el Rincón Alumni de mi facultad le sirve a alguien de inspiración, habrá merecido la pena.

¿Alguna vez se ha sentido discriminada en el ámbito de la comunicación, ya fuese en la etapa educativa como profesional, por el simple hecho de ser una mujer musulmana?

En lo que a la etapa educativa se refiere la verdad es que no. Y respecto a lo profesional, lo cierto es que llevo muy poquito tiempo en el mundo laboral y he tenido «suerte». Aunque sí es cierto que tengo claro que hay ciertas puertas que para mí están cerradas de momento: no veo a los medios de comunicación ni a España preparados para ver a una periodista con hiyab en la tele, por ejemplo.

¿Cree que la UMU realiza una buena labor en materia de promoción y respeto a la multiculturalidad?

Hace, pero seguramente no lo suficiente y más si comparamos con otras universidades españolas o europeas. Aunque sí es cierto que este es un trabajo de las dos partes, que en algún momento tendrán que sentarse para hacer de la Universidad de Murcia un espacio más diverso y abierto.

¿Cuáles son los mejores recuerdos que se lleva de su paso por la Universidad de Murcia?

La gente, desde esos profesores que hicieron un gran trabajo durante toda mi etapa universitaria hasta mis compañeros. Especialmente Rafael y Marina, que fueron y siguen siendo familia.