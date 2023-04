Solo faltó que saliera Noé a actuar en el Warm Up, mientras los asistentes al festival corrían en estampida a refugiarse, aunque no había arca. Sí que hubo, por ejemplo, una lavandería en la que esperar a que la tromba de agua inesperada de este sábado cesara y, de paso, secarse la ropa en grupo (juntos y revueltos en ropa interior). Y esa fue solo una de las muchas imágenes desternillantes que dejó el diluvio en Murcia.

La Fica tuvo que ser desalojada. En una única tarde, en la ciudad llovió más de lo que lo ha hecho en toda la Región en lo que llevamos de año. El pluviómetro de la CHS que está en el recinto ferial fue el que más agua registró, con 6,2 litros por metro cuadrado al instante, sin acumulación.

El Warm Up tuvo que cancelar todo lo programado en lo que restaba de jornada, aunque este domingo ha podido continuar. El sábado solo pudo cantar ante su público Maestro Espada y Natalia Lacunza.

Han sido muchas las imágenes y vídeos impactantes del inesperado diluvio, que provocó también el desperfecto de algunas infraestructuras, como varios semáforos en Ronda Norte o en la Gran Vía que se apagaron por los cortes de luz, así como la caída de árboles. Además, fueron muchas las calzadas que sufrieron inundaciones.

El reventón húmedo y la tormenta

Ya en la madrugada del viernes al sábado se pudieron ver rayos que iluminaban el cielo, y algún que otro trueno que avisaba de la tormenta. Pero si hay una forma de apreciarlo bien, es gracias al vídeo del geógrafo José M. Serna García (@josemmol), que ha recogido en apenas un minuto, gracias al timelapse, la tormenta sobre Murcia y la zona metropolitana Sur y Este, ha indicado en sus redes sociales.

Sus imágenes son una "narrativa importante de la tormenta de ayer (36,1 mm Puente Tocinos)", e invita a estar atentos a lo que ocurre entre los segundos 13 y 30: un "eventual reventón húmedo". El vídeo es épico hasta el punto de acompañar las imágenes con el ritmo de We Are Here (The White Noises). Digno de película.