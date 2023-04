No hay mal que dure 100 años, es lo que han debido pensar el PP de Murcia con respecto al expresidente del PP de El Raal, Ramón Andrés Abellán, quien en 2019 renunció a ir en la lista del PP para las elecciones municipales tras hacerse públicos unos audios en los que se le podía escuchar hablar con el padre de un joven al que supuestamente colocó a dedo en una empresa municipal como limpiador a cambio de empadronarse en El Raal.

Ante la negativa del joven a empadronarse, se escucha al exlíder del PP decir: «Si se dice que se cumpla una cosa tiene que cumplirlo y si no, pues lo siento, él se ha metido por el tema político», o «Si tú me vienes pidiendo trabajo y yo te lo doy por el tema político...», para, a continuación, señalar que «hay que ser responsable, no sólo en el trabajo». Ante estas palabras se oye al padre del joven explicar que el chico es un buen trabajador, a lo que Ramón Andrés Abellán contesta que como él tiene a veinte más y le pone como ejemplo a otro joven al que ‘despidió’ por las mismas razones: no empadronarse. «Me lo cargué» porque «se fue de nosotros». Muchos interpretaron esas palabras como la evidencia de una supuesta práctica de compra de votos a cambio de favores laborales.

Si en 2019, Abellán llegó a ocupar el puesto 20 en la lista de José Ballesta, en 2023 avanza varias posiciones y se sitúa con el número 17, tal y como aparece en el listado publicado por el BORM.

Cabe recordar que el PP regional señaló en su momento que rechazaba de forma rotunda estos comportamientos, que calificaron de «inadmisibles» y «reprobables» y que había iniciado un procedimiento para su expulsión inmediata como militante del partido. El mismo candidato del PP, José Ballesta, llegó a tachar de «intolerable» el comportamiento del expresidente del PP en El Raal, y llegó a decir que actitudes de ese tipo «no tienen cabida en nuestra manera de entender la actividad pública». Ballesta añadió que en cuanto se tuvo conocimiento de este comportamiento, «actuamos de manera inmediata. No transcurrieron ni días, ni horas, sino minutos» para exigirle «la renuncia de todos sus cargos», subrayó Ballesta.

Cuatro años después, no solo no se ha ejecutado esa expulsión, sino que Abellán ha sido promocionado internamente y ahora ocupa el cargo orgánico de secretario de Movilización del PP, en la Vicesecretaría de Pedanías que lidera Fulgencio Perona, director general de Seguridad y Emergencias y número cinco en la lista de Ballesta al Ayuntamiento capitalino.

Los audios del expresidente del El Raal llevaron a la Fiscalía Superior de Murcia a iniciar una investigación de oficio e incoar diligencias de investigación penal sobre la supuesta compra de votos. Este proceso desembocó en el archivo del caso. El auto de la Audiencia Provincial de Murcia confirmó que no había encontrado ningún tipo de indicio de la supuesta comisión de delitos de falsedad, delito electoral o amenazas. El auto también constató que quedaba acreditado que el investigado no tuvo influencia alguna en la toma de decisiones en la empresa de limpieza y que «no consta que solicitara directa o indirectamente el voto estimado».

Sostiene la Audiencia que los hechos objeto de la denuncia revelan una clara «desconexión temporal» con las elecciones municipales, ya que la conversación grabada tuvo lugar en diciembre de 2018 y las candidaturas y listas electorales fueron proclamadas en el mes de abril de 2019. Además, tampoco aprecia la Sala «la conexión causal» entre la supuesta pretensión de que el joven pudiera votar al PP ya que el denunciante tenía su domicilio en Alquerías, por lo que la exigencia de empadronamiento para poder votar en las elecciones municipales de Murcia «carecía de sentido y resultaba de todo punto innecesaria».

El auto no entra a valorar si un voto más desde El Raal y no desde Alquerías podría beneficiar al expedáneo dentro de su partido.

Sobre su inclusión en la lista electoral, desde el PP aseguran que «estamos hablando de cosas que ocurrieron hace cuatro años, en campaña electoral, fruto de una denuncia política». Estas fuentes destacan que la justicia demostró al poco tiempo que no había ningún tipo de irregularidad, y que esta persona está libre de toda sospecha; la justicia es la que da y quita razones en este sentido; si su actuación no ha merecido ningún tipo de reproche legal, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo?», concluyen.

Cabe recordar un caso similar en el que estuvo involucrado en 2018 el entonces concejal popular de Fomento, Roque Ortiz. En otro audio filtrado a los medios, llegó a a decir, en el seno de una reunión con pedáneos y vocales de las juntas vecinales del PP: «Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide». Tras hacerse públicas estas declaraciones el exconcejal presentó su dimisión asegurando que sus palabras se habían sacado de contexto.