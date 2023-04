Los grupos municipales de PP y Vox han hecho valer este su mayoría en el último Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia, tras la ausencia de la única edil de Podemos, para sacar adelante una moción en al que solicitan la reversión de las obras del plan de movilidad, un punto que se ha incluido a petición del Grupo Vox. La moción ha sido aprobada con los votos de PP y Vox (14 votos), y ha contado con los votos en contra de Ciudadanos y PSOE (13 votos).

Para conseguir esa reversión, la moción, defendida por la portavoz popular, Rebeca Pérez, también insta al equipo de Gobierno de José Antonio Serrano a solicitar a Europa una prórroga de los plazos del Plan de Movilidad, "como se ha hecho con el mercado de Verónicas o con el Corredor Verde de San Andrés". Además, mientras llega o no esa prórroga, los populares también han logrado que el Pleno apruebe exigir al Gobierno de PSOE y Ciudadanos la suspensión de los trabajos y abrir un proceso de participación vecinal. "Eso permitirá a la nueva Corporación, tras las elecciones del 28M, poder diseñar con los vecinos un nuevo modelo", indican desde el PP.

La moción del Grupo Popular también hace mención a la tala de árboles que ha venido aparejada a las obras de la superficie movilidad y solicita al Gobierno local que cese "de manera inmediata la tala de árboles, terminando con el arboricidio que se está llevando a cabo, y que conserve los ejemplares existentes y amplíe la superficie arbórea". Desde el PP afirman que los trabajos previstos en el marco del plan de movilidad supondrán la retirada de 300 ejemplares. La concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, aclaró que la retirada de árboles solo se debe "a cuestiones meramente técnicas, para cumplir la Ley de Accesibilidad" y aseguró que hasta ahora se han retirado sólo "46 ejemplares y no 400 como dice desde el PP, que está manipulando a los vecinos, y se han trasplantado o plantado 138 árboles para compensar los que se han retirado".

El acuerdo del Pleno no tendrá ninguna consecuencia práctica, al menos en lo que queda de legislatura, ya que los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Ciudadanos, se han negado en la sesión plenaria a ejecutarlo. La edil de Movilidad Sostenible se dirigió a la bancada popular y señaló que "hay que ser muy catetos para oponerse a la transformación que en este municipio se está desarrollando mejorando la movilidad sostenible". Según Fructuoso no se pueden parar las obras como sí ha ocurrido con el plan de remodelación del mercado de Verónicas. "No se pide la moratoria en las obras de movilidad porque es una urgencia sanitaria que Murcia se descontamine con el transporte colectivo y el fomento de la peatonalización", indicó Fructuoso, que añadió que no hay nada más importante que "apostar y velar por la salud de todos los murcianos".

La edil de Movilidad también afirmó que la suspensión de las obras supondría tener que devolver a Europa "más de 30 millones de euros" y recordó que el tribunal del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 dictaminó que no procedía la suspensión "porque no se acreditaba daño a través de las obras para los vecinos de Murcia".