Vecinos y comerciantes de Espinardo han convocado para el viernes 28 de abril una marcha fúnebre para expresar su oposición al inicio de las obras del plan de movilidad en el barrio. “Vamos a celebrar el funeral por la muerte de la calle Mayor, de los comercios, de la forma de vida que hasta ahora hemos disfrutado los vecinos”, señala a La Opinión la portavoz de la Asociación de Vecinos San Pedro de Espinardo, Encarna Guillén, que recuerda que la concejal de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, se comprometió públicamente el 24 de enero a no iniciar las obras del plan de movilidad hasta que no estuviera hecho el aparcamiento disuasorio que hay proyectado en la zona. “Y ayer, para sorpresa de todos los vecinos, nos encontramos con que ya se habían colocado las señales de tráfico prohibiendo el aparcamiento porque comenzaban las obras”, denuncia Guillén, que este viernes también ha sido la portavoz de plataforma Espinardo Colapsado, y del colectivo vecinal de Senda de Granada-Oeste.

Además, recuerda que la Junta Municipal de Espinardo aprobó, por unanimidad y a propuesta de los vocales del PSOE, una moción en el mismo sentido: que no comenzasen los trabajos hasta que no estuviera construido el disuasorio. Sobre este aparcamiento, explica la portavoz vecinal, solo se han realizado catas para comprobar si hay restos arqueológicos de valor, por lo que “le queda mucho para que sea una realidad”.

Ante este incumplimiento, las dos asociaciones de vecinos y la plataforma han convocado nuevas concentraciones y actos de protesta. Mañana tendrá lugar una concentración frente a la puerta de la iglesia, y el viernes siguiente la gran marcha fúnebre que recorrerá la calle Mayor.

Para Encarna Guillén no tiene ningún sentido lo que el Consistorio pretende hacer en Espinardo. “Va en contra de lo que defiende la Unión Europea y en contra de lo que se está haciendo en el resto de la ciudad, que es ampliar aceras y reducir carriles de circulación, y aquí planean quitar aceras (hay zonas que se van a quedar en 1,40 metros, por debajo de los límites que marca la ordenanza) y doblar los carriles a cuatro, por los que pasará un autobús cada dos minutos según el plan de transportes, cuando podrían pasar perfectamente por Juan Carlos I”, explica la portavoz de Espinardo Colapsado, que sostiene que esa densidad de tráfico no es apropiada para una zona comercial de barrio, que además es lugar de paso para la salida y entrada de los escolares de tres colegios. “Va a suponer un peligro, no solo para los niños, sino también para las personas mayores; van a convertir el centro neurálgico del barrio en la nueva Carretera de Alcantarilla”.

Guillén considera que los ánimos entre vecinos se han caldeado en los últimos días y no descarta que se formen piquetes para paralizar los trabajos. “Sí, puede pasar porque la gente está muy enfadada; que no te escuchen nunca, que no se haya modificado nada, que te engañen, que destrocen tu forma de vida… pues no me sorprendería que si vienen las máquinas vaya gente que se ponga delante y proteste ante este exterminio que van a hacer”, asegura Encarna Guillén.