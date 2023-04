El Ayuntamiento de Murcia va a impulsar la construcción de un hotel y un centro de congresos junto al estadio Enrique Roca. «Esto lo recogía ya el proyecto original de Nueva Condomina, y lo estamos valorando», explica a La Opinión el concejal de Cultura, Pedro García Rex, que este miércoles se reunía, junto con técnicos del Servicio Municipal de Deportes, con representantes del Real Murcia para abordar el proyecto de remodelación del estadio Enrique Roca, una instalación municipal que aspira a ser sede de la candidatura española del Mundial de Fútbol de 2030.

Para el concejal, este proyecto debe ejecutarse aunque el estadio no sea escogido por la Federación Española, o la 'Candidatura Ibérica' (España junto a Marruecos y Portugal) no se haga con el Mundial. Según García Rex, «la idea es que Nueva Condomina no solo se utilice para un Mundial sino que sea también un espacio donde se puedan realizar todo tipo de actividades, que Murcia sea un destino de grandes eventos deportivos y culturales, y en esa línea estamos trabajando». El edil de Ciudadanos lamenta que siga pendiente saber hasta qué punto se quiere implicar la Comunidad Autónoma en este proyecto, «porque hasta ahora lo único que ha hecho es coordinar e integrar elementos accesorios, pero todavía no ha puesto dinero sobre la mesa para la reforma del estadio».

En la nueva reunión técnica que ha tenido lugar en el Palacio de los Deportes de Murcia, se han estudiado los requerimientos de ampliación en cuanto a graderío, plazas de aparcamiento, así como otras necesidades planteadas por el Real Murcia. "Murcia debe aprovechar esta candidatura para contar con un estadio top, que sea digno no solo de albergar un Mundial de Fútbol, sino también que esté igualmente preparado para acoger otros grandes eventos de interés para la ciudad", ha indicado el edil. Cabe recordar que fue en en septiembre de 2022 cuando el Ayuntamiento de Murcia oficializó en Junta de Gobierno su solicitud para que el municipio pudiera albergar partidos del Mundial de 2030.

Respecto a los compromisos requeridos por la FIFA para el estadio de Nueva Condomina, el Ayuntamiento se comprometió a garantizar, la disponibilidad de una capacidad neta real de 42.000 espectadores, hasta 10.000 plazas de aparcamiento, el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en los suministros asegurando que el 75% de la energía consumida provenga de fuentes de energías renovables, dotar de instalación de iluminación del terreno de juego con un mínimo 2.000 luxes preferentemente en led, así como la viabilidad del proyecto de inversiones para las obras y adaptaciones que sean necesarias.

En cuanto a la movilidad en el ámbito municipal, se manifestó el compromiso para garantizar, entre otros requerimientos, el transporte público urbano e interurbano 24h entre aeropuerto, estadio y centro de ciudad el día de cada partido y día posterior a cada partido. También se garantiza, según lo solicitado por FIFA, la apertura de todo el transporte público urbano e interurbano (tranvía y buses) el día de cada partido hasta 4 horas posteriores a la hora de finalización del mismo.