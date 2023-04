El Ayuntamiento de Murcia ha sido el único municipio de la Región que ha rechazado solicitar las ayudas para el impulso a nivel local de la actividad comercial que convocó la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos el pasado mes de febrero, según confirma el propio departamento que dirige Valle Miguélez. El presupuesto destinado a estimular los comercios de los municipios contaba con un millón y medio de euros y su criterio de reparto dependía de la población de cada territorio, por lo que el consistorio de la capital murciana dejaría de percibir un total de 61.000 euros.

Por contra, la Consejería confirma a este periódico que el resto de ayuntamientos sí han optado a poder percibir una parte de esta partida económica. Cada uno de los consistorios fue informado de la cantidad exacta de dinero a la que podían aspirar, y a partir de entonces debían presentar ante la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial sus proyectos, que deberán ejecutar en el plazo de un año. Como novedad, esta convocatoria permitía destinar por primera vez estos fondos a la creación de un vivero de comercios, como ya ocurre con el de empresas.

La novedad de estos fondos es la posibilidad de crear un vivero de comercios en los municipios

Preguntado por esta cuestión y a qué se debe la decisión de no presentarse a la convocatoria, este periódico no ha tenido respuesta del Ayuntamiento de Murcia. En la convocatoria de este año se habían propuesto cuatro posibles líneas para financiar: actividades de dinamización para compras en el pequeño comercio a través de concursos, descuentos o premios, entre otros; creación de ferias de comercio y de atractivo comercial en sus diferentes modalidades: ferias outlet, rebajas, festivales, etc; infraestructuras comerciales para los mercados semanales o para los mercados de abastos; y la creación de viveros de comercios. Municipios como Cartagena, Lorca o Molina de Segura optan a recibir 57.000 euros, 52.000 y 48.000 respectivamente. Los que menos, Ulea u Ojós, donde las ayudas estarían por debajo de los mil euros.

Gastos subvencionables

Los fondos de esta nueva línea tienen como gastos subvencionables, entre otros, la mejora o adaptación de locales del ayuntamiento para el establecimiento de un comercio local; el alquiler de locales para el establecimiento de un vivero de comercio; el pago de gastos de suministros de electricidad, agua u otros; arreglos y mejoras en locales alquilados; compra de mobiliario y elementos decorativos del local vivero; o telecomunicaciones: acceso a Internet, productos informáticos y electrónicos, entre otros.

La inversión también puede destinarse a mejorar los mercados semanales o los mercados de abastos

La Consejería de Empresa destacó a finales de febrero que la creación de viveros de comercios es una línea novedosa, al ser la primera vez que se propone en este tipo de ayudas, y su objetivo, tal y como explicó la consejera, es «favorecer el emprendimiento en el pequeño comercio, ayudando al emprendedor a testar de manera directa la idoneidad del negocio que quiere iniciar». Asimismo, pretende facilitar al emprendedor su desarrollo profesional en la actividad del comercio local, generar sinergias junto a otros profesionales para lograr el éxito de la tienda o disminuir el riesgo de descapitalización del emprendedor si no fuese exitosa la puesta en marcha del negocio comercial.