Cuarenta y dos personas, 24 de ellas menores de edad, han sido atendidas de intoxicación etílica durante el Bando de la Huerta de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, que hasta las cinco de la tarde de este martes ha atendido 49 mujeres y 47 hombres por el Dispositivo Sanitario de Cobertura Asistencial (DISACA), un 10,3 % menos que el año anterior a la misma hora.

Del total de personas atendidas, 36 fueron atendidas por el 061, 48 por Cruz Roja y 12 por Protección Civil de Murcia y 63 no necesitaron traslado hospitalario, mientras que once han tenido que ser trasladadas al Hospital General Universitario Reina Sofia, otras once fueron atendidas en el hospital de campaña de Cruz Roja y el resto en el resto de hospitales de campaña desplegados.

La franja de edad más frecuente de los atendidos se sitúa entre los 18 a 35 años (42,7%) seguida de la franja entre los 15 a 17 años (30,2 %). También se han atendido a nueve menores de 14 años.

El motivo más frecuente de la atención ha sido la intoxicación etílica (42 atendidos de los que dos necesitaron traslado al hospital) y heridas (18 atendidos).

Según informa el 061, dos ambulancias del 061 han trasladado a dos heridos de carácter leve al Hospital Reina Sofia a consecuencia de un accidente producido en la carretera de La Azacaya (Beniaján) entre un motorista y una de las carrozas que se dirigía al desfile del Bando.