La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha arropado este sábado al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Murcia en el Auditorio del Parque Fofó, que se ha llegado de cargos, militantes y simpatizantes socialistas, entre los que se encontraba el candidato a la Presidencia de la Comunidad, José Vélez.

Serrano dedicó buena parte de su discurso a arremeter contra el PP, a los que acusó, entre otras cosas, de dejar abandonadas a las pedanías y dejarlas sin inversiones, de no haber mantenido cuando le tocaba las infraestructuras educativas o no de no haber cuidado las plantillas policiales y sus recursos. Tras destacar el trabajo que se está realizando con las obras de movilidad, que van a servir, en su opinión, para vertebrar el municipio y ganar en accesibilidad, aseguró que el PP solo quiere que los coches “sigan siendo los reyes de la ciudad; algo que no se puede permitir en pleno siglo XXI”.

Aseguró que Ballesta es el principal responsable de los “pufos” de los convenios de la zona norte, por los que el Ayuntamiento tendrá que pagar 30 millones de euros, “y los cientos de millones que pueden venir detrás”. “Hemos tenido que construir sobre las cenizas que ha dejado el PP”, aseguró. El alcalde volvió a recriminar a José ballesta su actitud indiferente como concejal de oposición. “Lleva dos años callado cobrando del erario público e incluso durmiéndose en los plenos. Es de tener muy poca vergüenza” aseguró.

Entre los principales logros conseguidos durante los dos años de legislatura destacó, entre otros, las obras de movilidad, las 467 viviendas para jóvenes que van a promover, o el teléfono psicosocial para atender los problemas de salud mental, que se han incrementado tras la pandemia.

Sobre el refuerzo de las plantillas policiales, el candidato afirmó que mientras el “el PP dejaba que el cuerpo de Policía envejeciera y se redujera, sin sacar y un puesto por oposición, nosotros hemos creado casi 200 plazas, en solo dos años”.

Por su parte, el secretario general del PSOE regional, José Vélez, centró su discurso en los últimos procesos judiciales en los que están envueltos altos cargos populares y recordó las palabras que pronunció el presidente regional, Fernando López Miras, cuando aseguró que se dejaría “la piel y el alma para reparar una injusticia”, en referencia al expresidente Pedro Antonio Sánchez. “Quería proteger a una persona que la Justicia ha demostrado que es un corrupto” y destacó que “tres de los cuatro presidentes que ha tenido el PP en la Región están dentro de la corrupción”.

“A veces cometemos el error de pensar que esto es normal, pero no lo es, que vivamos a la Región que está a la cola de todos los indicadores de progreso, y solamente a la cabeza en corrupción”, señaló Vélez, que recordó el mantra popular de hace unos años. “Agua para todos, pero el dinero para unos pocos”, sostuvo. Según el candidato del PSOE, “el agua no puede esconder la corrupción o tapar o la mala gestión”.

En materia de agua, Vélez insistió en que el Trasvase es irrenunciable, y aseguró que ante la necesidad de agua “tenemos que buscar nuevas fuentes”. La estrategia del PP “para que venga más agua son las pancartas y los recursos en la justicia” pero el PSOE “apuesta por el agua para siempre”.

Vélez también atacó la gestión del PP en la sanidad pública y aseguró que van a crear cuando gobiernen una Dirección General de Salud Mental.

Objetivo, mantener la Alcaldía

José Antonio Serrano alcanzó el bastón de mando en marzo de 2021 tras una moción de censura, junto con Ciudadanos, al Gobierno popular de José Ballesta y que que fue apoyada por Podemos. El Grupo Socialista lograba así acabar con 26 años de gobiernos populares en Murcia y accedían a la Alcaldía por primera vez desde 1995.

Tal y como aseguró en una entrevista concedida al diario La Opinión, Serrano aspira a repetir gobierno y alcanzar en la próximo cita electoral de mayo “como mínimo, 15 concejales”, la mayoría absoluta de la Corporación murciana. En los últimos comicios, en 2019, Serrano consiguió nueve concejales, frente a los once del PP.

Serrano tendrá como principales rivales al exalcalde José Ballesta (PP), Luis Gestoso (Vox), Pedro García Rex (Ciudadanos) y Elvira Medina (Podemos) y Mario Jiménez, candidato de Más Región al Ayuntamiento de Murcia