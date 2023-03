La plataforma ‘Barrios Unidos por una movilidad sostenible’ organizaba para este sábado por la tarde una marcha para protestar, una vez más, por el plan de movilidad que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Murcia.

La marcha arrancó a las seis y media de la tarde, en la Alameda de Colón, aunque, más de una horas antes, varios de los convocantes salieron con sus coches, a los cuales habían colocado megáfonos, para animar a los vecinos a que se uniesen a la protesta. Lo hacían al ritmo del Canto a Murcia de la zarzuela La Parranda.

‘Movilidad sí, pero no así’ es el lema que siguen los convocantes de la movilización.

Los vecinos que forman esta plataforma se muestran críticos con los planes del Consistorio dirigido por Serrano. Afirman que, si se pretende modificar los hábitos de una ciudad, hay que contar con sus vecinos y comerciantes.

Convocaban Cierran Mi Barrio, Espinardo Colapsado, Murcia Centro Vivo, SOS Vistabella, La Paz y La Fama; Asociación Mercado de Verónicas; Asociación de Vecinos San Pedro de Espinardo; Asociación de Vecinos de Murcia - El Carmen; Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste, Barriomar Existe y Centro Norte.

Estos colectivos insisten en que "no puede diseñarse la Murcia del futuro sin contar con los murcianos" y en que el plan puesto en marcha "aísla a los barrios entre sí y separa a las pedanías de la ciudad".

Critican además que no se hayan abierto los aparcamientos disuasorios comprometidos para compensar las más de 2.000 plazas de aparcamiento que calculan que se eliminarán con las obras, que arrancaron a finales del pasado mes de noviembre de 2022.

"Campaña de persecución"

También advierten de que los carriles bus segregados no servirán de nada si van acompañados de "una mejora del transporte público en frecuencias, precios horarios" porque, en su opinión, el transporte público "a día de hoy no es una alternativa real [al vehículo privado] porque no se adapta a las necesidades de la mayoría de los murcianos".

Por último, los colectivos han denunciado "una campaña de persecución sin precedentes para intentar desmovilizar a los ciudadanos" por la "amenaza de multas a los vecinos que han repartido pasquines, colocado carteles o anunciado la marcha por megafonía".