Óscar Urralburu, líder de Más Región, ha sacado a los más jóvenes de su formación para dar la batalla en las próximas elecciones autonómicas y municipales. A Helena Vidal, candidata a la Asamblea, de 30 años, se le une ahora Mario Jiménez, también de 30 años, como candidato al Ayuntamiento de Murcia. «La generación ‘millennial’ y Z tenemos la capacidad suficiente para enfrentarnos a este desafío», afirma él.

Usted ya tiene experiencia en política en otro partido.

Con 18 milité en el PSOE en Cabezo de Torres, pero me salí a los 22 años. Nunca me interesó Podemos, aunque sí que compartía las ideas con Íñigo Errejón. Cuando surgió Más País me interesé enseguida por el proyecto.

Lidera una candidatura muy joven.

Seis de los diez primeros somos menores de 35 años. Personalmente, creo que la generación ‘millennial’ y Z tenemos la capacidad suficiente para enfrentarnos a un desafío como es el de ser candidato a alcalde y gestionar un Ayuntamiento.

No es una cara conocida. ¿Tiene sus ventajas?

Son necesarias caras nuevas. Puede que no se me conozca, pero llevo trabajando internamente en el partido durante cuatro años y en asociaciones de vecinos y en el ámbito universitario se sabe quien soy.

Compite por el mismo espacio que Elvira Medina, de Podemos. ¿No hubiera sido más práctico que se hubieran unido?

Estoy de acuerdo en que las propuestas de Podemos pueden ser complementarias, pero el problema es que ese partido no quiso escuchar las nuestras. Tenemos línea política propia, más relacionada con alcanzar un municipio verde y sostenible.

¿Con qué medidas concretas se alcanza un municipio más verde y sostenible?

Llevamos cuatro años defendiendo la ampliación del Tranvía de Murcia y la creación de zonas verdes dentro del centro urbano, como vemos en ciudades como Valencia. Debemos hablar más de las políticas que afectan a los vecinos de una ciudad que ocupa el séptimo puesto en el ranking de población. Necesitamos un centro urbano más accesible y que permita tener una vida más tranquila y más amable con la ciudadanía.

¿Le sorprendió que Ginés Ruiz se fuera con el PSOE y no con ustedes?

Personalmente, creo que Ginés es un gran político y deseo que le vaya estupendamente. También es cierto que podría haber hecho un mejor papel en otras plataformas políticas.

¿Como Más Región?

Eso es decisión suya.

¿Tendrá la izquierda fuerza suficiente para parar al tándem Ballesta-Gestoso?

Buscamos movilizar a un electorado joven y que normalmente está muy desencantado con la política. Hablo de gente que se queda en casa cuando ve que la izquierda no tiene posibilidades. Queremos atraer a ese electorado para evitar que gobierne la ultraderecha con el PP.

¿Qué puede pasarle a este municipio si eso ocurre?

Lo estamos viendo cuando se tachan los carteles de ‘Murcia libre de violencias machistas’ o con otras actitudes fascistas y xenófobas. No podemos permitirnos el retroceso en los derechos que hemos adquirido a lo largo de tantos años. Por eso queremos estar ahí.

¿Van a hablar de inseguridad y delincuencia como hacen PP y Vox o intentarán poner otros temas encima de la mesa?

Queremos hablar de otros problemas como la enorme deuda del Ayuntamiento, fruto de tantos años del Partido Popular en el Gobierno, o hablar de cómo convertir a Murcia y sus pedanías en referente, como se merece. No tiene sentido que no se reparta adecuadamente el presupuesto con las pedanías, donde vive una parte tan importante de la población. Allí deben llegar los mismos servicios que en la Gran Vía.