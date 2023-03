Son tres concejales los que no repiten en la lista del PSOE a las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Murcia: Teresa Franco, Antonio Benito y Juan Vicente Larrosa. Sin duda, la que más ha sorprendido ha sido Franco, que iba de número 2 en 2019.

"Los ciclos en política cambian, varían y nadie es imprescindible. En este caso, Teresa Franco no está pero seguimos contando con ella para multitud de cuestiones porque es una persona muy válida", ha declarado el alcalde de la ciudad, José Antonio Serrano, durante su visita este lunes al Cuartel del Infante 2, donde ha dado la bienvenida a los 58 aspirantes a Policía Local de Murcia.

"Son tres personas que han hecho una labor extraordinaria en el Ayuntamiento de Murcia. Se han dejado la piel por los vecinos y han aportado multitud de ideas y un gran trabajo", ha agregado.

El regidor explica que se han tenido en cuenta criterios como el "bagaje político" y la representación de las agrupaciones para confeccionar la lista

Acompañado por el concejal Enrique Lorca, número 3, ha dicho que "se ha configurado una lista ganadora, que suma y que ha tenido en cuenta diferentes criterios a la hora de confeccionarse", como el "bagaje político", que afecta a los concejales que están en los primeros puestos, y criterios de representación de las agrupaciones y de las Juventudes Socialistas.

"Me presento para terminar todo el trabajo que llevamos haciendo estos dos años y cuyos frutos comenzamos a ver ahora", ha dicho en referencia a la mejora de la seguridad y de los problemas de contaminación, al plan de movilidad, a la vertebración del municipio y a la renaturalización de Murcia. "Estamos a las puertas de colocar a Murcia donde se merece, como la gran ciudad que es y como una ciudad europea que precisa cambios profundos", ha destacado Serrano.

Según pudo saber esta Redacción, fue el propio alcalde quien llamó a Teresa Franco para comunicarle la decisión de que no estaría en la lista. "No lo he sabido hasta el último momento. Me voy con la cabeza alta, orgullosa de haber tenido esta oportunidad para mejorar la vida de los murcianos. Siempre libre y socialista, ahora aún más", publicó Franco en su cuenta de Twitter.

A diferencia de la edil de Iguadad, el concejal Juan Vicente Larrosa conoció su descarte por fuentes de su propia agrupación.

Antonio Benito, concejal de Educación, escribió ayer en su cuenta de Facebook que ha sido él el que se ha apartado "para dejar paso a alguien nuevo que seguro lo hará mucho mejor". Asegura que seguirá trabajando por sus ideales, "pero no será en primera fila". "En tres meses volveré a ser sólo un profesor universitario más, normal y sencillo. Un padre, un marido. Creo haber cumplido con mi deber (...) pero ha llegado el momento de volver a casa", concluye en su despedida.