Cuando Andrea Sánchez Barceló (Murcia, 1999) escuchó al alcalde de Murcia pronunciar su nombre no pudo reprimir las lágrimas. Se había convertido en la nueva Reina de la Huerta. A pesar de que se había prometido a sí misma que no lloraría, no pudo evitarlo. Esta joven de 23 años ha terminado ya la carrera de Periodismo, actualmente está opositando para Policía Nacional, y ha estado trabajando para una empresa de seguridad como controladora de accesos. Además de su amor por las tradiciones huertanas, sus dos grandes aficiones son la cocina y el deporte.

¿Qué se te pasó por la cabeza cuando escuchaste tu nombre?

Es algo inexplicable… El alcalde pronunció mi nombre muy lentamente y hasta que no lo dijo completo no me lo terminé de creer. Además, es que esperaba que saliera otra persona, así que fue algo totalmente inesperado y muy emocionante. Me decía que no iba a llorar, pero en esos momentos es imposible no emocionarse.

¿Cómo fue la reacción de tus compañeras?

Es ese momento todo son abrazos y besos. Mis compañeras se alegraron muchísimo por mí, todas me dieron la enhorabuena, y me dijeron que estaba a la altura de esto. Se han portado genial conmigo, en todo momento, y así me lo hicieron saber.

¿Y la de su familia?

Creo que se han emocionado más que yo. Cuando nos encontramos todos estaban llorando, y yo claro, pues lloraba más todavía. Tenemos una gran tradición en la familia que se remonta a muchas generaciones. El mantón que llevé para la convivencia era de la bisabuela de mi madre, mi tatarabuela.

¿Qué le dijo la Reina de la Huerta saliente, María Teresa Irles?

Pues me dio muchísima fuerza, y mucho ánimo, se alegró mucho por mí, me dio la enhorabuena y me aconsejó que aprovechara este año a tope, que me lo iba a pasar súper bien. Cuando le di dos besos, le dije que había dejado el listón muy alto y un gran legado detrás; lo ha hecho genial durante todo este tiempo, es una reina, con todas las letras. Lo que espero, y así se lo dije, es que yo pueda estar a su altura, o al menos hacerlo la mitad de bien que ella.

¿Qué supone para usted ser la Reina de la Huerta?

Pues lo primero, aunque sea un tópico, es que siento un gran orgullo, no solo por representar a Murcia, sino por llevar el nombre de mi peña La Esparteña por bandera. Me he convertido en la cuarta Reina de la Huerta de mi peña, y eso es un orgullo y un lujo para mí. Y estoy segura de que todo esto que me está pasando será una experiencia inolvidable. Creo que todavía no sé lo que se me viene encima, estoy todavía un poco en shock.

¿Cómo llegó a convertirse en la candidata de su peña?

Llevo ya unos 9 o 10 años en la peña. Empecé bailando con el grupo infantil y después continué y estuve en las barracas y ahí fue cuando empezó todo. Tendría unos 18 o 19 años y ahí empezaron a decirme que me presentase, pero a mí me daba mucha vergüenza, eso de ser el centro de atención, de que me mire la gente… tampoco creía que era el momento, no quería presentarme y no darlo todo. Y bueno, fueron pasando los años, y en cada uno de ellos me repetían la misma pregunta: ¿Te quieres presentar? Y la respuesta era siempre que no, e incluso me mentía a mí misma y decía que por los estudios no tenía tiempo… Y llegó 2023, y no sé, sentí que era mi año, había terminado la carrera, tenía más tiempo, sentí que ya estaba preparada y me dije: ahora sí, porque ahora tengo ganas y creo que puedo hacerlo bien. Y fíjate si era mi año…

¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de candidatas?

Ha sido genial, porque no ayudábamos todas con todo. Y a día de hoy se sigue viendo entre nosotras la buena relación que hay, no hay ningún pique entre nadie, y nos alegramos todas por todas. Incluso las que estábamos arriba lo pasábamos mal por ver a las que estaban debajo y no subieron. Sobre todo, destaco mi relación con mi compañera de habitación, mi amiga, que en este proceso ha sido como mi hermana y mi todo, Nerea de la peña La Artesa.

¿Cómo convencerías a alguien que no conoce Murcia de que nos visitara?

Pues mira, veníamos hablando del clima, ayer hacía un día maravilloso y hoy también. Por supuesto la gastronomía, y sin duda, Murcia está llena de lugares muy especiales, escondidos y no tan escondidos. Mis lugares favoritos son la Catedral de Murcia y el Santuario de La Fuensanta.

Ha terminado la carrera de Periodismo y ahora oposita para Policía Nacional.

En segundo de carrera me salió esa vena azul. Terminé la carrera, que es lo que había querido siempre, especialmente por el periodismo deportivo, me gusta mucho el deporte, y ya entonces me dije que había llegado el momento de opositar.

¿Por cuál siente más vocación?

Por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tengo como esa necesidad de ayudar a los demás, de estar en el momento en que me necesite la gente.

¿Cómo afrontas las inminentes Fiestas de Primavera? ¿Qué quieres aportar en tu reinado?

Las espero con muchas ganas, porque en las últimas he estado trabajando en las barracas, y va a ser, por ejemplo, el primer Bando de la Huerta que vea entero, y lo voy a vivir todo completo, desde dentro, en primera línea. Sobre lo que quiero aportar, siendo sincera no me lo había planteado, porque de verdad que no sabía que iba a salir, pero quiero llegar a todo el mundo, que la gente disfrute tanto como nosotras, y hacer ver a todo el mundo lo bonito que es, y lo bien que se puede vivir siendo murciano.