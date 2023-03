África Peñalver Lozano es la nueva Reina de la Huerta infantil, tiene 9 años y estudia 4º de Primaria en el colegio Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres. Asegura que cuando el concejal de Cultura, Pedro García Rex, pronunció su nombre "no me lo podía creer". A pesar de que muchas de sus amigas le dijeron durante los días previos que saldría elegida, ella siempre les respondía que no. Admite que se sintió nerviosa durante toda la gala.

A pesar de las emociones vividas, asegura que ha podido descansar la pasada noche. "Mi madre me dijo que me tranquilizara y me fuera a dormir, pero creo que estaba más nerviosa ella que yo y casi no ha dormido". Al terminar la gala sus padres le dijeron que "lo había hecho genial, que estaba muy guapa y que estaban muy orgullosos de mí". Lo que más le gusta de las Fiestas de Primavera es el Bando de la Huerta, y sobre todo las carrozas "y lo bien que se lo pasa la gente". A la nueva reina infantil le hace mucha ilusión representar a Murcia, y espera poder aprender un montón de cosas durante su año de reinado. Entre las aficiones de la pequeña representante de la peña huertana La Picaza, está el baile, dibujar y hacer puzles. Cuenta que la anterior Reina de la Huerta infantil, Ángela Moreno Micol, le dijo que sería una experiencia "muy divertida" pero también le advirtió que le esperaban "algunos momentos duros". El día de mañana quiere ser profesora de Infantil y una de las cosas que más le gustan de Murcia es su Catedral.