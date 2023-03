El PP de Murcia ha exigido al alcalde que "retire las competencias a Antonio Benito", después de que Nuevas Generaciones de los populares murcianos haya publicado un vídeo en el que se escucha "hija de puta" en referencia a la concejal Belén López. La cuenta de Twitter de NNGG atribuye ese insulto al edil socialista.

Nuevas Generaciones ha publicado un vídeo en el que un espectador está viendo en televisión a López, mientras de fondo se escucha la ofensa. En el montaje se ha metido una captura de pantalla de un hilo de Twitter de Benito para relacionarlo con las palabras que se escuchan.

"Para ser concejal de 'Educación', no es que haya tenido mucha, pero se ve que el cargo no va acorde con la persona que lo representa. El PSOE sigue la política del insulto. Cuando no hay argumentos, les queda insultar para desviar la atención. ¿Va a cesarlo, José Antonio Serrano", escribe NNGG en Twitter.

"Una desvergüenza"

Por otra parte, desde el PP de Murcia aseguran en un comunicado que el socialista "insultó a la edil del PP en un vídeo que subió a las redes sociales y en el que el concejal del PSOE reaccionaba de forma extrema y sectaria a una pieza informativa emitida en televisión y en la que aparecía Belén López denunciando el retraso que arrastra el proyecto para la ejecución de la nueva escuela infantil San Roque de la pedanía de Algezares".

Por ello, instan al alcalde "a que pida disculpas públicamente por la actitud injustificable y reprobable de su concejal de Educación".

Desde Juventudes Socialistas niegan categóricamente que esa voz corresponda a Antonio Benito, y exigen una rectificación. De no hacerlo "de manera inmediata se emprenderán acciones legales. Es una absoluta desvergüenza y una falta de ética esta acusación. No todo vale", han manifestado.

Los populares insisten en que el "silencio" de Serrano "ampara el despropósito de Benito", algo que, según ellos, evidencian "una preocupante falta de respeto institucional".