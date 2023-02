Los autobuses de Transportes de Murcia, conocidos popularmente como los 'corolaos', no prestan servicio este jueves. Por el momento, no han salido a la calle los vehículos y los empleados no saben si lo harán a lo largo del día. El motivo, el conflicto que arrastran desde hace meses con el Ayuntamiento por su situación laboral, que consideran precaria.

Miguel Cano, presidente del comité de trabajadores, ha explicado a esta redacción que estaban citados a una reunión a tres bandas esta mañana, en la que la cencesionaria, los empleados y concejales iban a mantener un encuentro para debatir el recorte salarial del 42% que se está planteando. Sin embargo, los trabajadores han quedado fuera de dicho encuentro. "Ayer, sobre las ocho de la tarde, nos avisan de que Mario Gómez no quiere que estemos en la reunión", apunta Cano. El concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento y vicealcalde se habría negado a que el comité de trabajadores participara en la asamblea, según indica el representante de los empleados. Conductores y otros operarios de Transportes de Murcia se encuentran a las puertas de la Glorieta, esperando a que finalice el encuentro entre el Consistorio y la concesionaria, que ha arrancado a las 08:30 horas. Esperan que la empresa y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y no se produzca el descuelgue salarial del 42% propuesto. Según lo que se les comunique una vez haya acabado la reunión, decidirán si reestablecen el servicio de autobuses en la ciudad. Los trabajadores de los 'coloraos' arrancan una reunión a tres bandas con la empresa y el Ayuntamiento La empresa que gestiona las líneas urbanas de autobús mantiene con el Ayuntamiento una larga disputa a cuenta de los costes de explotación y la aportación municipal. Transportes de Murcia asegura que está trabajando a pérdidas y que las partidas económicas asignadas por el Consistorio no cubren los gastos. Esta situación llevó a la empresa a anunciar un descuelgue del convenio que conllevaría una rebaja salarial del 42% en las nóminas de los trabajadores. "Los trabajadores ahora mismo no están psicológicamente preparados para salir con los autobuses", afirma Cano, quien lamenta que "en vez de buenas palabras, recibimos todo lo contrario por parte del Ayuntamiento". "No se soluciona el problema de financiación del transporte público con el dinero de los trabajadores y la comida de las familias", señala el presidente del comité.