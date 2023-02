¿Un Rey de la Huerta en Murcia o decenas de sardineras repartiendo balones, pitos y otros juguetes desde las carrozas durante el desfile del Entierro de la Sardina? Al igual que la sociedad en su conjunto, algunas de las fiestas locales han tratado de cambiar y adaptarse en los últimos tiempos para ‘desprenderse’ de los roles de género y sexistas impuestos «por tradición» u otros motivos y que durante décadas han definido cuáles eran los papeles de los hombres y cuáles los de las mujeres en distintos actos festeros.

El debate siempre ha estado ahí, casi desde el nacimiento de estos eventos. En los últimos años, la lucha feminista y los distintos techos de cristal que han logrado derribar las mujeres han contribuido a que se hayan cuestionado la elección de cargos según el sexo. Pero no solo para el lado de la mujer, también para el del hombre. Precisamente en los últimos días un murciano ha salido a la palestra informativa por haber sido elegido en Valencia como el primer varón ‘representante mayor’ de una de sus fallas, después de que la comisión modificara sus estatutos y eliminara la denominación sexista. De esta forma, Raúl Puerta ejercerá este cargo representativo que tradicionalmente era ocupado por una mujer en las fiestas más reconocidas de la ciudad del Turia.

La pregunta es qué ocurriría con dos de las fiestas más representativas de la ciudad de Murcia: las de Primavera y el Entierro de la Sardina. La elección de las Reinas de la Huerta -mayor e infantil- es uno de los actos más esperados en Murcia. Una figura que cumple 93 años y que desde la Federación de Peñas Huertanas se sigue manteniendo como tradición.

Preguntado por la posibilidad de que el cargo también se pudiese abrir a un representante varón, el presidente de la Federación, Juan Pablo Hernández, expone que «apoya a las peñas que quieran nombrar figuras o representantes masculinos», aunque es tajante en admitir que en ningún momento se elegirá a un Rey de la Huerta. Lo que sí se ha pensado, dice Hernández, es en que «sea una realidad con el paso del tiempo el elegir a un representante o una figura masculina, pero que se denominaría de otra forma». En definitiva, sería «algo nuevo que no rompería con la tradición de la Reina de la Huerta de Murcia», como una «figura que acompañe a la Reina en algunos actos».

«Tenemos que seguir estudiando cómo y de qué manera para que no se solape a lo que significa ser Reina de la Huerta», dice Hernández. Lo que le ha permitido ahora al murciano Raúl Puerta ser ‘representante mayor’ de una falla es algo que en las peñas huertanas se lleva haciendo «desde hace algunos años, eligiendo padrino y madrina».

El presidente de las Peñas Huertanas recuerda, no obstante, que «la Junta Central Fallera no ha cambiado su normativa y, por tanto, no permite aún que se presenten hombres a fallero mayor de Valencia, por lo que sigue conservando la tradición de elegir y coronan a la fallera mayor de Valencia».

En el mismo sentido se expresa José Antonio Sánchez, presidente de la Agrupación Sardinera, quien presume de que lo ha pasado en este año en las fallas viene ocurriendo en Murcia desde hace décadas con el nombramiento tanto del Gran Pez como de Doña Sardina a partir del año 1988. En cuanto a por qué nunca se ha visto a una mujer lanzando juguetes desde una carroza junto al resto de sardineros en el Gran Desfile del sábado, Sánchez apunta que los estatutos dejan bien claro que esto no depende de que se sea hombre o mujer.

«No se discrimina a nadie por su sexo. No vetamos a la mujer, para nada, de hecho hay una carroza que sale el viernes por la tarde con hombres y mujeres. No tenemos ningún inconveniente en que ellas suban o no. La Agrupación Sardinera es el ente que aglutina, gestiona y organiza todo lo referente al Entierro, pero los grupos son totalmente autónomos y tienen la libertad de hacer lo que cada uno considere. Es una cuestión de tradición, no de machismo», explica Sánchez.