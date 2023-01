El movimiento vecinal y comercial contra los planes de movilidad del Ayuntamiento de Murcia no pierde fuelle desde que comenzaran los primeros actos de protesta en octubre del año pasado. El último ha tenido lugar este domingo. Cientos de personas, más de 7.000 según los convocantes, se han manifestado contra el Plan de Movilidad municipal convocados por la plataforma 'Cierran mi barrio'. También participaron otros colectivos vecinales como SOS Vistabella, Espinardo Colapsado, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Verónicas y la reciente plataforma Murcia Centro Vivo.

El recorrido partió desde la alameda de Colón, donde se repartieron monas y chocolates a los asistentes, recorrió el Puente Viejo, hizo una parada en Glorieta de España, frente al Consistorio, y desembocó frente a la Catedral. Al igual que en otras ocasiones el ambiente fue reivindicativo, festivo y pacífico. Uno de los líderes de este movimiento es el presidente de la Asociación de Comerciantes del barrio del Carmen, José Oñate. "A ver si el alcalde, de una vez, se sienta, recapacita y para las obras", señaló el representante de los comercios carmelitanos, que espera que la Justicia les eche una mano. "Lo de hoy es un acicate para el juez o la jueza que asuma el recurso de las medidas cautelarísimas, espero que vea que esto no es una cosa de cuatro tontos o de cuatro locos, sino una cosa de la ciudad entera". Por su parte, el portavoz vecinal de Cierran de mi Barrio, Jerónimo Jover, describió la concentración de hoy como "un clamor muy claro". "Si el alcalde no escucha esto ya no sabemos qué hacer", indicó.

La plataforma Cierran mi Barrio ha anunciado que este lunes, con motivo del inicio de las obras en el barrio del Carmen se llevará a cabo una concentración en la calle Marqués de Corvera. A preguntas de los periodistas, el representante vecinal ha negado que ese acto pueda entorpecer o paralizar la labor de los operarios. "En absoluto, nosotros no tenemos mercenarios, somos gente de bien, y lo único que queremos es que se vea que estamos en contra de este proceso; sabemos que las obras van a empezar a hacerlas, pero confiamos en que se puedan retrotraer con las acciones que estamos llevando a cabo, sobre todo en Europa", aseguró Jover. En este sentido cabe recordar que dentro de un par de semanas, el colectivo comparecerá ante la Comisión de Garantías europea para denunciar que el plan de movilidad municipal se está llevando a efecto sin la participación de la sociedad afectada.

Los manifestantes portaban cientos de globos y dos grandes pancartas en las que se podía leer: 'Plan de movilidad sí, pero no así, alcalde, Planes de participación y transparencia=desastre' y 'Cierran mi barrio, cierran mi negocio'. Entre los asistentes se encontraban concejales y altos cargos orgánicos de PP y Vox. El concejal popular Jesús Pacheco aseguró que su partido apoya a los vecinos "en sus justas demandas; lo que los vecinos están diciendo es 'movilidad sí pero no así'. El edil del PP sostiene que los manifestantes solo quieren ser escuchados. "Que aquellas obras que van a modificar la vida en sus barrios sean al menos consultadas con ellos; nosotros ya lo hemos intentado, hemos presentado más de 50 actuaciones en distintos foros, cinco mociones en el Pleno del Ayuntamiento y más de 7 mociones en distintas juntas vecinales, algunas de ellas aprobadas por mayoría, como la de Santa María de Gracia ", indicó.

Por su parte, el presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, recordó que este plan fue diseñado por el PP y que está siendo ejecutado por el PSOE. Antelo aseguró que solo Vox quiere "revertir este proyecto de la agenda 2030, que es algo totalmente contraproducente para nuestros comerciantes, nuestros vecinos, nuestra hostelería; ya se está viendo cómo genera más miseria y ruina en una situación que ya es muy complicada por la inflación o el incremento de los precios de la energía, que obliga a nuestros vecinos a contar cada céntimo para llegar a fin de mes". Antelo advirtió que su partido está ultimando las acciones legales contra el "Murcia Central, y contra todos aquellos que han proyectado este plan". El líder de Vox adelantó que abrirán dos vías judiciales que serán complementarias.

Al término de la manifestación los convocantes leyeron un manifiesto en el plaza Cardenal Belluga.

Cabe recordar que mañana comienzan las obras para la implantación de los nodos intermodales en el jardín de Floridablanca y en la plaza Circular. Además, las trabajos para la construcción de carriles bici y bus segregados arrancarán también este lunes en Marqués de Corvera, la calle Abenarabi y la calle Pintor Almela Costa