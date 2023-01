El Juzgado de lo Penal número 5 ha aplazado el juicio que estaba previsto para este miércoles en la Ciudad de la Justicia contra dos vecinos de Murcia y un policía nacional en el marco de los altercados que se produjeron en octubre de 2017 para exigir el soterramiento de las vías del AVE. Según fuentes de la Coordinadora Anti Represión Región de Murcia, que ha acudido con pancartas a las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia para acompañar y apoyar a Ángel, uno de los citados en el acto judicial desconvocado, el juez ha decidido aplazar el juicio por la incomparecencia de uno de los testigos claves de la acusación, (ejercida por la Policía Nacional). Al parecer se trata de uno de los agentes que se movilizaron durante las protestas y no habría acudido por motivos de salud. La nueva cita judicial, que funciona como vista y resolución, será el 10 de mayo.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia se han movilizado cerca de 50 personas, integrantes de varios colectivos, entre los que se encontraban Absolución Jóvenes de las Vías, las plataformas Pro Soterramiento y Anti Represión, el colectivo Yayoflautas, la reciente 'Todas con Sandra' y también estuvo Doña Ana, la conocida como 'abuela de las vías'.

La plataforma Anti Represión explica que "Ángel fue señalado por la policía durante la lucha vecinal por el soterramiento". Este colectivo considera una "desmesura" y una "falsedad" lo que la acusación pide para este vecino "cuando fue la Policía quien agredía y reprimía a la gente en sus justas reivindicaciones". En concreto el agente lo acusa de un delito de atentado, un delito de maltrato y otro de amenazas, por los que pide tres años de cárcel. Sin embargo, el fiscal considera que solo está probado que insultó a los policías. El otro vecino que estaba citado este miércoles en la Ciudad de la Justicia está acusado de propinar un puñetazo y una patada al policía y el fiscal pide para él seis meses de cárcel. Por su parte, el agente es acusado de un delito lesiones con las atenuantes de legítima defensa y cumplimiento del deber y se enfrenta a una multa.

Una de las portavoces de la Coordinadora Anti Represión RM, Olvido Garrido, recuerda que "este es uno de los juicios que están pendientes por los mismos hechos que afectaron a los tres jóvenes de las vías, que fue más mediático, pero va a haber más juicios, y este es uno de ellos, porque claro, la Policía ha señalado a un montón de gente".

La portavoz no puede precisar cuántos juicios están pendientes por la revuelta de octubre de hace seis años. "Hay muchísima gente desconectada, los padres de los tres jóvenes de las vías estaban conectados con la lucha, con los colectivos, pero hay otra gente, más anónima, que se habrá visto sola y no ha sabido a quién recurrir, por lo que no sabemos cuántos hay, por no hablar de las multas que se habrán iniciado".