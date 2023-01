El Ayuntamiento y los placeros de Verónicas acercan posturas. Tras reunirse ayer con los representantes de los comerciantes, el concejal de Empleo, Comercio y Mercados de Murcia, Juan Vicente Larrosa, se mostraba «contento»: «Creo que hemos avanzado, estamos más cerca de un acuerdo».

En dicho encuentro, los placeros, que hace unos días se negaban a abandonar el mercado durante las obras de remodelación, presentaron una serie de condiciones. Para los puestos de pescadería y carnicería solicitan cámaras frigoríficas preinstaladas en el espacio que los alojará durante un par de años, posiblemente en la superficie del Plano de San Francisco. «Eso supondría un ahorro importante -explicaba Pedro Cerezo, vicepresidente de la Asociación de comerciantes-, porque muchos no van a poder hacer frente a la inversión de trasladar dos veces el puesto». También piden una partida «importante» de ayudas económicas, un punto que Larrosa considera «el más complicado». La tercera petición de los placeros consiste en la constitución de una mesa técnica que les incluya y en la que se debata cada etapa del proyecto. Por último, pedían al Consistorio «una comunicación más fluida».

El concejal tiene hasta el viernes para dar una respuesta. A partir de ahí, los comerciantes, que se reunirán a finales de esta semana, decidirán si siguen en sus trece o reculan. Larrosa confía en «dejar atado» el proyecto antes de mayo y arrancar las obras ese mes o en junio»: «Tenemos hasta finales de 2024 para justificar la financiación europea, no nos sobra el tiempo», decía. Cerezo es cauto: «Antes nos contaban que no había tiempo para remodelar el proyecto...y resulta que sí había. Los detalles técnicos en los que no coincidimos son salvables. Veremos».