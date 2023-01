Murcia aún no pondrá en marcha las limitaciones de acceso de vehículos al centro de la ciudad. El proyecto que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones (ZBE) para reducir la circulación de coches y, por tanto, los niveles de contaminación, aún está muy verde en la capital de la Región, por lo que los conductores pueden aún respirar tranquilos.

La inquietud que existía en las últimas semanas sobre si sería necesario un distintivo en el vehículo para poder entrar con él al centro de Murcia a partir del nuevo año 2023 fueron disipadas ayer por la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, quien afirma que «los municipios de más de 50.000 habitantes deben establecer ZBE, pero hay dos años para ello».

Así lo dijo ayer la edil durante una entrevista en Radio Murcia, en la que abordó la situación de este proyecto y cuáles serán los próximos pasos a dar.

Fructuoso recuerda que Murcia ya tiene establecidas varias zonas en las que el tráfico está limitado sólo a residentes, como son la avenida Alfonso X El Sabio o la calle San Nicolás, zonas a las que en breve se sumará el barrio del Carmen o Primo de Rivera, donde se van a llevar a cabo proyectos de «calmado del tráfico».

Preguntada sobre la necesidad de identificar con un distintivo los vehículos en función de si son más o menos contaminantes para permitirles entrar a la ciudad o no, como ya se ha hecho en ciudades como Madrid, la concejala de Movilidad Sostenible explica que «aún no hay medidas implantadas a día de hoy ni las hay previstas para los próximos meses», a lo que añade que primero es necesario elaborar una nueva ordenanza, por lo que «aún no hay que distinguir el vehículo con pegatinas».

Sobre el proyecto de las zonas de bajas emisiones, indica que «aún se están diseñando las zonas», a lo que añade que actualmente se viene trabajando en un plan de tecnificación del tráfico con el que hay prevista la instalación de cientos de cámaras y sensores para recoger información de forma ágil y en tiempo real sobre el tráfico en la ciudad.

«Está claro que 2023 será el año de la movilidad con la puesta en marcha del nuevo modelo de transportes», apunta la concejala, que detalla que este nuevo modelo contará con 66 nuevas líneas, vehículos ecológicos y más frecuencias de las que hay funcionando en estos momentos, a lo que se sumarán más las actuaciones de calmado de tráfico.

El Consejo de Ministros aprobó el último martes de diciembre el real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), por lo que los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España, entre ellos Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, están obligados a contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes.

Tranvía hasta El Carmen

Preguntada por el proyecto para llevar el tranvía hasta el barrio del Carmen, Fructuoso afirma que «me consta que se están buscando fondos para ampliar el tranvía hasta el Carmen, ya que el alcalde y el delegado del Gobierno mantienen contacto permanente con el Ministerio, por lo que esperamos tener noticias favorables en las próximas semanas».