El Pleno del Ayuntamiento de Murcia dio ayer su visto bueno al acuerdo que ha alcanzado el equipo de Gobierno con una de las empresas de los convenios de la zona norte. «Después de arduas negociaciones se ha logrado un principio de acuerdo que ahora se va a someter a exposición pública para que cualquiera pueda realizar alegaciones al respecto», explicó el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero.

El acuerdo alcanzado con la empresa Nicolás y Bienert SL, con la que el Consistorio firmó un convenio urbanístico en 2006 para urbanizar una parcela de más de 817.000 metros cuadrados en la pedanía de Cabezo de Torres, supone una reducción del índice de habitabilidad y también de los costes de urbanización que inicialmente se habían previsto en esta zona. En concreto, el acuerdo supone bajar del 0,50 a un 0,12 ese índice.

Según Guerrero, de las cantidades entregadas, cerca de 5,4 millones de euros, el Ayuntamiento deberá reintegrar ahora solamente 2,7 millones de euros cuando se apruebe el Plan Especial de Infraestructuras. «Esto no significa que esa cantidad se deba reintegrar directamente a la empresa», aclaró el edil socialista, que detalló que podría permutarse la cuantía por las obligaciones que la empresa tenía para construir ciertos servicios y edificios deportivos en la zona. Al no haberse llegado a edificar el convenio, pasados ya más de 15 años de su firma, por no haberse desarrollado los planes parciales, el Ayuntamiento corría el peligro, como ha ocurrido con otras promotoras, de que la empresa solicitara la rescisión del contrato. Según Guerrero, el acuerdo alcanzado es importante porque «si no se hubiese cerrado, nos habríamos encontrado con la resolución del convenio y hubiese supuesto el reintegro de los 5,4 millones de euros, a los que habría que sumar los intereses y costas generados, que implicarían un 30 por ciento más».

Para el concejal de Urbanismo, todo este proceso demuestra que estos convenios se realizaron con una finalidad puramente especulativa. «Cuando el PP aprobó estos convenios lo hizo con ese objetivo, porque se está viendo que es imposible llevar a cabo la urbanización que se preveía originalmente», señaló Guerrero, que sostiene que con este acuerdo «estamos adecuando esa urbanización a la realidad; pasamos de grandes edificios con múltiples plantas a viviendas de carácter dúplex, de baja densidad». «No se puede hacer una nueva ciudad en la zona norte con 400.000 habitantes, es inviable», insistió.

Sobre la posibilidad de que se puedan alcanzar otros acuerdos, el edil socialista reconoce que «hay contactos con alguna que otra promotora, pero lamentablemente nos encontramos con que hay convenios que se han judicializado», aunque eso, indicó, no es un obstáculo insalvable para poder llegar a un acuerdo previo a la sentencia. En otros convenios, indicó, la dificultad estriba en que algunas empresas desde el año 2008 han entrado en concursos de acreedores, en procesos de transmisión patrimonial, y el Ayuntamiento todavía está tratando de determinar quiénes son los legítimos titulares de esos terrenos para poder contactar con ellos.