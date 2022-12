Los placeros de Verónicas y el Ayuntamiento de Murcia siguen sin llegar a un acuerdo sobre las obras de remodelación del inmueble. El Consistorio cuenta con tres millones de euros procedentes de la Unión Europea para comenzar la rehabilitación, un proyecto que supone el traslado de los comerciantes durante un año y medio a otra ubicación.

Los comerciantes no aceptan ni el proyecto ni el traslado y las conversaciones entre ellos, según la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado, Reme Sogorb, están paralizadas. «Con nosotros no se han reunido», asegura la presidenta, que sostiene que el traslado conlleva unos importantes costes de instalación a los que no van a poder hacer frente. Por su parte, el vicepresidente de la asociación, Pedro Cerezo, señala que el dinero que se está recibiendo de los Next Generation «es para tener un mercado en condiciones, pero el proyecto que han desarrollado lleva a la ruina al 90 por ciento de los que estamos aquí».

«Ellos tardaron año y medio en darnos el anteproyecto, y nosotros dos meses en dar una alternativa»

Cerezo también lamenta la falta de ayudas. «Venimos de una crisis, de una pandemia, aquí hay muchas familias que tienen que pagar su hipoteca, la letra de un furgón para el reparto, y no los puedes abocar al fracaso». Ante el posible traslado, los placeros son categóricos. «De ninguna de las maneras nos vamos a ir, vamos a usar todos los medios a nuestro alcance para que eso no ocurra», advierte.

Uno de los motivos que esgrimió el concejal de Mercados, Juan Vicente Larrosa, para justificar la incompatibilidad de la actividad comercial y las obras fue la presencia de amianto. Cerezo responde que ha contactado con empresas especializadas que le aseguran que podrían retirar el amianto en 22 días con un coste de unos 23.000 euros. «Si tenemos que cerrar un mes o dos meses, en julio y agosto, por el tema del amianto, de acuerdo, pero quieren que nos traslademos un año y medio como mínimo con la reforma integral y eso es inviable», asegura este representante de los placeros, que señala que tienen documentado cómo en los proyectos de rehabilitación de otras plazas como la de Alicante, Bilbao o Madrid se han llevado a cabo con los comerciantes dentro.

«Ellos tardaron un año y medio en presentarnos un anteproyecto y nosotros hemos tardado solo dos meses en responder con una alternativa, pero ahora dicen que es tarde», lamenta Cerezo.