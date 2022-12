La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado el visto bueno este viernes al proyecto de Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Convivencia Humana. La finalidad de esta nueva normativa (la anterior data de los años ochenta) es conseguir el máximo nivel de bienestar y protección de estos animales y evitar situaciones de crueldad y maltrato, tanto físico como psíquico, ausencia de auxilio, omisión o dejadez de atención hacia los mismos incumpliendo el deber de cuidado adecuado y así como la preservación de la salud, seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Según fuentes municipales, después de que se apruebe en el Pleno y supere el periodo de exposición pública, la ordenanza podría aprobarse definitivamente en el mes de febrero de 2023.

La nueva ordenanza recoge un importante incremento de la cuantía de las sanciones para adaptarlas a lo previsto en la Ley 6/2017 de Protección y Defensa de Animales de Compañía de la Región de Murcia. La sanción leve pasará de 30 a 300 euros de multa, a ser de 100 a 1.500 euros; la sanción grave será de 1.500 a 6.000 euros y la muy grave de 6.000 a 30.000 euros.

Entre las principales novedades de la normativa destaca la inminente organización de campañas de esterilización de animales de compañía con el fin de evitar camadas no deseadas. Estas campañas se realizarán en colaboración con los establecimientos veterinarios. Además, el Ayuntamiento creará el Registro de Colonias Felinas. El control de las colonias de gatos ferales bajo el método de captura, esterilización y retorno permitirá, explican fuentes municipales, controlar y proteger la población felina del municipio, así como disminuir, de forma paulatina, la población de gatos errantes y mejorar la convivencia entre los animales y los ciudadanos, a través de la mediación y la educación en el respeto animal.

La nueva ordenanza también supondrá una reducción de los plazos para el registro del animal y para su recuperación en caso de que interne en el Centro de Protección Animal. En el primer caso, se establece que tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro de Animales de Compañía de la Región de Murcia en un plazo no superior a tres días. Con respecto a los plazos para la recogida de animales del Centro de Protección Animal, los propietarios solo tendrán tres días para recoger a su animal. Si no ha sido retirado en ese plazo pasará a propiedad municipal. para estos casos se ha creado la figura del ‘acogimiento temporal de animales’, es decir, si el propietario no retira el animal del Centro de Protección en el plazo previsto, se entenderá que el animal ha sido abandonado y el Ayuntamiento de Murcia podrá cederlo temporalmente.

La nueva ordenanza también regula la presencia de los perros de terapia en casos de víctimas de violencia de género en espacios que antes les estaban vetados. Las limitaciones sobre circulación y acceso de animales de compañía en los transportes y establecimientos públicos no serán de aplicación a ese tipo de perros, tampoco para los que asisten a personas con discapacidad.

En caso de que un ciudadano encuentre un animal perdido o abandonado, la ordenanza indica que no debe intentar cogerlo, sino que tendrá que ponerse en contacto con la Policía Local. También se establece la obligación de limpieza, no solo de heces, sino también de orina de animales. En cualquier caso, si orinasen, los poseedores deberán de proceder a su limpieza o dilución con agua jabonosa.

Algunas prohibiciones

El sacrificio de animales, su maltrato o abandono, o su uso en la vía pública como elementos de reclamo publicitario estarán totalmente prohibidos. Tampoco se permitirá la instalación de circos, casetas o atracciones de feria en los que se utilicen animales (algo que ya aparece en la ley regional de 2017) o alimentar gatos ferales en espacios privados de viviendas o edificios, sin contar con autorización municipal.

Esta nueva normativa es fruto del trabajo de una comisión intersectorial, en la que han participado todos los grupos políticos municipales, asociaciones de protección animal, el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y técnicos municipales del Área de Zoonosis de los Servicios municipales de Salud.

Su objetivo es regular la tenencia de animales que conviven en el entorno humano y que se encuentran, de manera temporal o permanente, en el término municipal de Murcia, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de los mismos, o del lugar de registro del animal.