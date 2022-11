Las polémicas obras que prometen revolucionar la movilidad del municipio de Murcia han arrancado hoy en cinco puntos. La maquinaria pesada y los operarios han despertado la curiosidad de la ciudadanía que, a pesar de la gran cobertura mediática que ha tenido todo el proceso, no conoce del todo el plan de movilidad que este miércoles ha empezado a ejecutar el equipo de Gobierno. "No sé yo si esta es buena época para ponerse a cortar calles, espero que no vaya más allá, al menos este mes", señala Antonio, residente en uno de los bloques de edificios en Plaza Circular. "Oiga, ¿qué van a hacer aquí?, ¿van a ampliar las aceras?", preguntaba una señora a un operario en la avenida Primo de Rivera, donde una de las empresas adjudicatarias ha cortado el carril auxiliar en dirección a la plaza Díez de Revenga. Además de esta zona, la única hasta el momento con afección de carril, se han iniciado los trabajos también en Ronda de Levante, en el tramo desde la plaza Juan XXIII hasta la avenida Primero de Mayo; avenida Pío Baroja; carretera de El Palmar (glorieta de La Arrixaca) y en la carretera de Alcantarilla. Cabe señalar que en la avenida Pío Baroja, las actuaciones obligarán a ocupar varios tramos del carril bici.

Los trabajos, que consisten en la habilitación de carriles específicos para la circulación de autobuses y para bicicletas y patinetes, están financiados por los fondos europeos Next Generation, y tienen como fecha límite de ejecución el 30 de julio de 2023. Cada semana, el Ayuntamiento informará sobre el detalle de las actuaciones y sobre los itinerarios alternativos en aquellas zonas donde se tengan que cortar al tráfico. Esta primera fase de las obras se limitará en la instalación de señalización de obra, demoliciones parciales de aceras, zanjas y canalizaciones y reposiciones parciales de aceras. Los cambios más radicales, como la reordenación del tráfico en el barrio del Carmen, el cierre al tráfico privado del Puente Viejo, o la pérdida de miles de aparcamientos para la implantación de carriles bus y bici arrancarán una vez termine la festividad de Navidad, a partir del 6 de de enero. Así lo ha confirmado hoy la concejal de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso. "Hemos empezado en este mes de diciembre en estos cinco puntos para ocasionar el mínimo de molestias posibles en fechas navideñas; a lo largo de las próximas semanas se irá informando tanto a los vecinos como a los medios de las nuevas zonas de actuación" explicó la edil socialista. Según fuentes municipales, en las zonas donde se realicen trabajos en las aceras se asegurará el tránsito peatonal, siempre respetando el ancho mínimo requerido en la normativa de accesibilidad. Fructuoso destacó que se extremará el cuidado de las distintas actuaciones y se trabajará en reducir las molestias en todo momento, garantizando durante las obras los accesos a viviendas, comercios, y garajes. Desde ayer se están instalando carteles en los portales de las zonas de obras, con información precisa, gráfica y descriptiva de las afecciones para mantener informados a los vecinos.