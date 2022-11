La Junta de Gobierno ha aprobado este viernes la resolución del contrato de la empresa que venía prestando el servicio de instalación de sillas y tribunas en las principales fiestas del municipio. Según la portavoz del Gobierno, Paqui Pérez, esta decisión se ha tomado "para salvaguardar el interés general y para evitar otros daños". A pesar de la resolución, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la empresa para que siga prestando el servicio y proceda a la instalación de sillas para la cabalgata de Reyes Magos, un trabajo que ya habría iniciado la empresa con el servicio municipal de Cultura.

Cabe recordar que durante las fiestas de Murcia de este año, sobre todo Semana Santa y el Entierro de la Sardina, la venta online fue caótica y se atascó durante varios días, y se produjeron errores en los tickets, lo que generó las reclamaciones de cientos de murcianos.

Además, la portavoz del equipo de Gobierno ha anunciado que ya se ha informado el nuevo pliego de cláusulas administrativas y técnicas cuya aprobación está prevista para la próxima junta de gobierno, "para poner en marcha un nuevo proceso de licitación pública y que cualquier empresa pueda presentarse a la prestación de este servicio, y de que pueda así estar preparado el nuevo contrato para las próximas Fiestas de Primavera y la Semana Santa".

Pérez ha señala que hay un informe del Consejo Económico y Social y en virtud de sus conclusiones se ha tomado esta decisión. No teme el Ayuntamiento ninguna represalia legal por parte de la empresa. "El servicio de Contratación no habría iniciado un expediente de resolución si no tuviese los informes técnicos y jurídicos necesarios, entre otros, un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia", ha explicado Pérez. Entre los incumplimientos del contrato por parte de la empresa adjudicataria, Pérez citó los problemas con la venta online anticipada, así como con "la habilitación de un correo electrónico y teléfono para la atención quejas e incidencias y el impago del canon".

La portavoz municipal reconoce que en las últimas fiestas, la de Moros y Cristianos en septiembre, no se produjo ningún incidente con esta empresa, "pero es cierto que durante las Fiestas de Primavera y Semana Santa hubo unos hechos, un daño, un perjuicio a muchas familias".

La empresa acudirá a la justicia: "Esto no ha hecho más que empezar".

Esta Redacción se ha puesto en contacto con el gerente de Romian Producciones, Antonio Jiménez, que ha asegurado que no sabía que se había aprobado la resolución del contrato. "No estamos de acuerdo con esa resolución de la Junta de Gobierno", asegura el gerente, que sostiene que pondrá el caso en manos de sus abogados porque su intención es continuar con el contrato. "Hemos hecho un buen trabajo en Moros y Cristianos y lo haremos también en la cabalgata de Reyes Magos, y partir de ahora serán los cauces legales los que marquen el tiempo, vamos a luchar para que se mantenga, esto no ha hecho más que empezar", advirtió.

Recuerda el gerente que tras los incidentes de Semana Santa y en el Entierro de la Sardina, la empresa hizo un gran esfuerzo para que no se repitieran (incluso se cambió de ticketera) y que enviaron diversas alegaciones al expediente que abrió el Ayuntamiento "pero al parecer no las han tomado en consideración". "Todas las incidencias se han resuelto, y no hay razones de peso paras que no continuemos con el contrato", asegura.