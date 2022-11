Las plataformas 'Cierran mi barrio', 'SOS Vistabella', 'Espinardo Colapsado' y Asociación Mercado de Verónicas se manifiestan esta tarde por las calles de Murcia para mostrar su rechazo frontal al plan de movilidad, que el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar antes de que acabe este mes de noviembre. La marcha, llega tras más de un mes de movilizaciones diarias en el Puente Viejo y la recogida de más de 10.000 firmas contra el proyecto en El Carmen y 1.000 en Espinardo, servirá para testar el apoyo social de estos colectivos, que denuncian "la hipocresía" de lo que ellos llaman el 'proyecto de la pintura', algo que consiste "en pintar unos carriles de verde, otros de rojo y poner negros a los vecinos”.

Se trata del primer acto conjunto por parte de colectivos a los que une "su rechazo a que se les imponga un proyecto que va a afectarles en su día a día y que no ha sido consensuado con vecinos y comerciantes". Estos vecinos lamentan que no se haya variado "una sola coma" en los proyectos y que no se haya incorporado ninguna aportación vecinal. La marcha saldrá a las 19.00 horas desde El Rollo y llegará a Avenida de la Libertad, donde se leerá un manifiesto. Según fuentes de estas plataformas, a la manifestación se han adherido "numerosos colectivos y asociaciones".

Los convocantes denuncian que se vende como peatonal un proyecto que "elimina aceras en Espinardo" y como verde un plan que, "no sólo no incluye la plantación de ningún árbol, sino que los elimina en cada uno de los barrios, como puede comprobarse en la calle Industrial de El Carmen, la calle Mayor de Espinardo o en la avenida de La Fama en Vistabella. Cabe recordar que el Ayuntamiento aseguró ayer que se van a trasplantar en zonas próximas todos los árboles retirados de estas ubicaciones.

Reivindican también que se les ofrezcan alternativas, "porque no pueden eliminarse 1.400 plazas de aparcamiento con la promesa de unos disuasorios antes de las obras y que a día de hoy ni siquiera haya terrenos, ubicación o proyecto".

Los colectivos vuelven a retar al Ayuntamiento "a realizar un simulacro de su plan durante una semana con la restricción de tráfico y la eliminación de plazas de aparcamiento que conlleva, con la promesa de disolverse y apoyar el proyecto si es un éxito".