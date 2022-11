La plataforma Cierran mi Barrio, el colectivo que lidera desde hace más de un mes las protestas contra los planes municipales de movilidad, ha llevado a cabo hoy, en la calle Industria de Murcia, frente a la estación de trenes, una acción simbólica para protestar por la tala de árboles que supondrá la implantación de los nuevos carriles segregados para la bici y el autobús en el municipio. Una treintena de miembros de la plataforma se han encadenado, con redes y cuerdas, a la hilera de moreras que se levantan en la mediana de esta calle. También se han colocado decenas de carteles en las moreras en los que se podía leer: 'Este árbol ha sido condenado por el Ayuntamiento'.

El portavoz vecinal de la plataforma, Jerónimo Jover, ha señalado que "el plan de 'inmovilidad' que plantea el Ayuntamiento incluye "cortar las moreras en este paseo para poner aquí tres carriles, de bici, de autobús y otro para el tránsito rodado". Este representante acusa al Gobierno de PSOE y de Ciudadanos de "doble moral" y recordó que en el año 2013 "los que ahora impulsan esto se encadenaron a 26 moreras que iba a cortar el gobierno; si eran ecologistas entonces lo deberían ser ahora también", sentenció.

Jover asegura que su plataforma está a favor de que se hagan actuaciones en el barrio, pero que sean "ecológicas de verdad", y recordó que, según los expertos, cada árbol elimina la polución de 15 coches. Según Cierran mi Barrio, el plan de la Concejalía de Movilidad Sostenible "no planta un solo árbol y lo que hace es quitar los pocos que hay, y eso no nos parece congruente con el espíritu general del proyecto".

Ante el inminente inicio de las obras, no parece que las posturas entre este colectivo y el equipo de Gobierno vayan a acercarse, sino todo lo contrario. En la última reunión, "no nos escucharon, simplemente querían vendernos un proyecto cuyas obras estaban ya adjudicadas y con fecha de ejecución, y creo que algo que cambia tanto la vida de los vecinos y comerciantes de un barrio debe ir precedido de acciones previas de comunicación y de una escucha activa, porque nosotros conocemos el barrio, sabemos dónde se puede actuar y dónde no".

Sobre las carpas informativas que ha instalado el Ayuntamiento en varios puntos del municipio, Jover indicó que en esas instalaciones municipales "no hay técnicos sino comisarios políticos, porque lo único que hacen es soltar consignas y eslóganes, y cuando les haces una pregunta medio técnica no te saben responder".

Por otro lado fuentes de la plataforma insistieron es que tienen previsto abrir la vía judicial, algo que harán cuando se cumpla un mes (silencio administrativo) desde que presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que pedían la paralización del proyecto.

Por último , Cierran mi Barrio aseguró que ya han recogido más de 10.200 firmas contra los planes municipales. "Si el barrio del Carmen tiene unos 20.000 habitantes, y tenemos en cuenta que solo pueden firmar los mayores de edad, estamos hablando de que más de la mitad del barrio se ha mostrado contrario al proyecto".

En cuanto a la gran manifestación que han convocado para el próximo sábado (saldrá a las 19.00 horas desde El Rollo hasta la avenida de la Libertad), Jerónimo Jover avanzó que se han sumado a la protesta el resto de frentes vecinales contra los planes del Ayuntamiento: Espinardo Colapsado, SOS Vistabella, el Mercado de Verónicas, "y estamos hablando también con SOS casco Histórico", indicó el portavoz de Cierran mi Barrio, que recordó que el plan afecta negativamente a todo el municipio.