El ficus centenario de la plaza Santo Domingo de Murcia está mostrando en los últimos meses muestras de recuperación, según informaron ayer a esta Redacción fuentes municipales. Durante la jornada de ayer, técnicos del Servicio de Parques y Jardines actuaron sobre este ejemplar emblemático a través de ciertos trabajos de mantenimiento y poda.

Aseguran desde el Ayuntamiento que el estado de salud del árbol es «estable», aunque admiten que tiene «una zona dañada como consecuencia de la fractura que se produjo en el año 2017». A pesar de ello, los técnicos consideran que el ficus presenta «un buen estado» y destacan la aparición de algunos «brotes».

Hace solo unos meses se temía lo peor y los expertos hablaban de un proceso de degeneración, causado por podas anteriores y por la rotura de hace cinco años, que expuso al sol algunas grandes ramas que terminaron quemándose.

La actuación de los operarios tenía como objetivo la descarga del árbol, «para quitarle algo de peso, siguiendo las indicaciones de los expertos». Entre esos especialistas, destaca la figura del prestigioso biólogo catalán, especialista en arboricultura, Gerard Passola, que ha analizado en varias ocasiones el estado de este ejemplar, la última el pasado verano. En aquel entonces concluyó, entre otras cosas, que el árbol estaba muerto al 80 por ciento, algo que despertó la preocupación de la ciudadanía.

«Es un árbol que tiene una parte muerta importante, pero la parte viva esta sana», señala a La Opinión este experto, que asegura que, con el tiempo, «la parte muerta se irá deteriorando, y lo vivo, que se encuentra bien, seguirá viviendo». Según Passola, lo importante a partir de ahora será gestionar bien ese deterioro. «Si por parte del Ayuntamiento de Murcia no se hace un mantenimiento correcto, con el tiempo, en unos cinco, diez o veinte años, podría existir un gran riesgo, un deterioro mecánico del ejemplar por encima de sus capacidades, porque hay que tener en cuenta que la parte viva está soportada parcialmente por la parte muerta», señala este asesor experto, que espera volver a visitar y analizar el ficus de San Domingo en un futuro, aunque, asegura, eso no dependerá de él. «No me corresponde a mí tomar esa decisión, sino a la Administración local, que podría querer contar con otros expertos, no tengo que ser yo».

Sobre el futuro del ficus plantado en 1893, el arboricultor indica que la evolución de los rebrotes marcará las decisiones técnicas a adoptar y «lo más probable es que se opte por la pérdida de monumentalidad en favor de la seguridad», sentenció.