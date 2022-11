Nace SOS Vistabella, nuevo frente vecinal contra el plan de movilidad del Ayuntamiento

El plan de movilidad del Ayuntamiento sigue generando una profunda reacción social de preocupación e incertidumbre en el tejido asociativo y vecinal del municipio. Tras las plataformas creadas en el Barrio del Carmen y Espinardo, se suma ahora un grupo de vecinos de Vistabella, que han anunciado el nacimiento de SOS Vistabella, un movimiento que denuncia que las obras que proyecta el Consistorio amenazan «con ser la puntilla que acabe con nuestra forma de vida, agravando los problemas tradicionales: aparcamientos y ruidos, y sumando a ellos un considerable incremento del tráfico que, fruto de la reordenación planificada, será expulsado hacia nuestro barrio», señalan en un comunicado.

Desde SOS Vistabella explican que el barrio está conformado por pequeños inmuebles sin cochera, por lo que el déficit de plazas de aparcamiento es elevado. «Lejos de buscar soluciones a los vecinos, las obras que planea el Ayuntamiento eliminan cientos de aparcamientos en las calles que rodean el barrio: avenida de la Fama, Primero de Mayo y Enrique Llanes, sin haber dado información ni alternativas a los vecinos». También recuerdan una de las reivindicaciones históricas de la zona: la creación de un Parque Metropolitano en La Fica para reducir la presión sobre el barrio cada vez que se organiza un evento multitudinario.

A estos problemas, se le une ahora el cierre al tráfico privado del Puente Viejo y la reordenación del tráfico en sentido único a la orilla del río. Según este colectivo, «esas decisiones provocarán que miles de vehículos al día pasen por Vistabella para salir de la ciudad, incrementando con ello ruidos y polución, y castigando a los vecinos del barrio a soportar el tráfico que se elimina del resto de la ciudad».

Además, consideran que la anunciada construcción de un aparcamiento disuasorio solo servirá para empeorar la densidad de tráfico en la zona. «Con la extraña propuesta de impedir la circulación por avenida de la Fama en dirección al hospital, se obligará a los vecinos que tengan que acudir a su centro médico de referencia a buscar alternativas por el interior del barrio, incrementando el peligro de accidentes y atropellos», lamenta SOS Vistabella.

Uno de los portavoces de esta plataforma es José Inchaurrandieta, que lamenta ante todo la falta de información y de participación que ha tenido todo este proceso desde su nacimiento. Sobre la posibilidad de promover movilizaciones como las que se están haciendo en el Barrio del Carmen, Inchaurrandieta pospone esa decisión hasta después de que tenga lugar una reunión que se ha convocado para el próximo lunes en la plazas de abastos de Vistabella, a la que también acudirán miembros de la Junta Municipal y la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso. «Lo que más me duele es que no hayan contado con nosotros para hacer nada, que no nos haya explicado el por qué, el cómo o el cuándo de lo que se piensa hacer aquí, nada de nada», afirma.

Cabe señalar que la Asociación de Vecinos de Vistabella se ha desmarcado del comunicado de esta plataforma. Su presidente, Nacho Álvarez-Castellanos, asegura que desconoce quiénes forman parte de este colectivo. En cuanto a los planes que se proyectan en la zona, asegura que «en principio cualquier plan de movilidad sostenible, por el carácter ecologista que tenemos, es bienvenido, pero claro, esos planes tienen que venir con soluciones que en nuestro caso son aparcamientos para la gente de La Fama, La Paz y Vistabella».