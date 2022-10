La decisión del Ayuntamiento de prorrogar un año más la instalación de las terrazas covid en plazas de aparcamiento no ha sorprendido a la Asociación No Más Ruido de Murcia. Este colectivo sostiene que las declaraciones realizadas por el concejal de Vía Pública a La Opinión «no son más que un montón de argumentos falaces, cuando no mentiras descaradas», señala el presidente de No Más Ruido, Pedro Pérez Piernas, que teme que el Ayuntamiento permita indefinidamente estos veladores tras el 31 de diciembre de 2023. Según Pérez Piernas, «los planes de movilidad incluyen la supresión de miles de plazas de aparcamiento, lo que supondrá mucho espacio para terrazas (y no para la movilidad del peatón), como ya ocurrió con el Paseo Alfonso X». Por eso no le «extraña» que el presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, no se muestre contrario a los proyectos de movilidad.

No Más Ruido asegura, al contrario de lo que afirma el edil de Vía Pública, Juan Fernando Hernández, que para la concesión de estos espacios no se han hechos estudios vinculados a la accesibilidad, la seguridad y la normativa ambiental. «Nuestra Asociación ha tenido acceso al expediente de esa autorización excepcional, firmada el 20 de mayo de 2020 y no se emitieron informes de seguridad o medioambientales, y en cuanto a la accesibilidad, lo único que se informó, por el Servicio de Vía Pública, es que como en algunas aceras no había espacio para instalar terrazas, la solución era utilizar plazas de aparcamiento o zonas de tránsito en jardines». Además, afirma que incluso para la modificación de la Ordenanza «tampoco se recabaron informes sobre ruido, accesibilidad o seguridad vial». Recuerda Pérez Piernas que las terrazas covid «se justificaron por las limitaciones para ocupar mesas en el interior de los establecimientos, en las fases más restrictivas de la pandemia, por lo que desaparecidas esas limitaciones desaparece también esa justificación».