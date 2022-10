De hecho, los sondeos hechos públicos vaticinan prácticamente la desaparición de Cs del tablero política (los más negativos) o, en todo caso, la obtención de un concejal, un hecho casi titánico puesto que para lograr ese edil sería necesario cosechar más de 5.000 votos en el municipio de Murcia.

El partido que lidera a nivel nacional Inés Arrimadas aún no ha dicho nada sobre listas electorales en la capital y en la Región. El que sí se ha lanzado ha sido el portavoz local de Cs en el Ayuntamiento capitalino, vicealcalde y concejal de Fomento de la Corporación, Mario Gómez. Y lo ha hecho en redes sociales y, más recientemente, el pasado jueves en un encuentro informal con los pedáneos que mantiene Cs en Murcia y con los vocales en las juntas vecinales. Su apuesta es clara. «Si queremos conseguir algo, la mejor candidata a la alcaldía es Paqui Pérez, que podría formar un buen tándem con María José Ros, coordinadora regional, como candidata a la Comunidad», afirma rotundo el edil en apoyo de la concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales. Gómez añade que su compañera de filas «ha demostrado capacidad y liderazgo suficiente para dirigir el grupo municipal y además es una persona que empatiza con los ciudadanos y tiene capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos y consensos».

Los miembros que componen la cúpula regional de Cs tienen una importante cita el viernes. Ese día se desplazarán a la Región miembros del equipo de refundación de Ciudadanos, un órgano integrado por Guillermo Díaz, actual portavoz, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva Masías, el candidato de este partido en Santa Coloma de Gramanet, Dimas Gragera, el eurodiputado Adrián Vázquez, la coordinadora de Cs en Baleares, Patricia Guasp, la diputada María Muñoz, y el concejal de Madrid Mariano Fuentes. En Murcia, la merma de afiliados no da el mínimo para hacer primarias, aunque un cierto sector pide que se realice, un aspecto que quizá se dirima el viernes.

Otro de los puntos fuertes, a juicio del portavoz municipal de Cs, es que Pérez ha trabajado codo con codo en el pasado mandato con vocales y representantes de juntas vecinales, al igual que en este, y «conoce perfectamente cómo funciona la Administración local, al igual que el partido». Se da la circunstancia de que la edil ocupa también un cargo en la formación naranja: es la secretaria de Acción Institucional. Precisamente, uno de los posibles argumentos que juega en contra de la edil es que no es muy activa en el partido y que lleva ocho años como concejala, aunque no como cabeza de cartel.

La idea de que esta concejala encabece la candidatura local fue expresada ya por el vicealcalde el pasado mes de septiembre en una red social, donde afirmó que «actualmente no veo mejor candidata y alcaldesa de Murcia que mi compañera Paqui Pérez. Ha demostrado su profesionalidad, experiencia y dedicación. Sin dejar de mencionar su capacidad de liderazgo, compromiso de servicio público y empatía ciudadana», una afirmación que mantiene hoy día y que expuso el pasado jueves en el encuentro informal con pedáneos y vocales.

María José Ros: «De momento en el partido no se ha hablado de listas electorales»

La coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros, no ha entrado a valorar la propuesta del portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, sobre la candidatura de esta partido a las elecciones municipales de 2023 que, en opinión del vicealcalde, debe encabezar la concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, Paqui Pérez. Según Ros, «de momento en el partido no se ha hablado de listas electorales y, en todo caso hay que cumplir los estatutos». En ese sentido, señala que primero se debe hacer un comité autonómico en Ciudadanos y después elevar la propuesta a la dirección nacional de Cs, que tiene la última palabra. Aún no hay fecha para hacer ese proceso.