El colectivo 'Cierran mi barrio', que incluye a vecinos y comerciantes del Barrio del Carmen en Murcia, que se han posicionado contra los planes de movilidad del Ayuntamiento, han informado hoy que trasladan las concentraciones en el Puente Viejo a última hora de la tarde, de 20.30 a 21.00 horas, tras haber recibido hoy una nueva autorización de Delegación del Gobierno. El nuevo horario se estrenará el próximo lunes 24 de octubre. Hasta ahora estas protestas, que cortan el tráfico por el Puente de los Peligros, venían realizándose por la mañana de 9.10 a 9.40 horas; la última ha tenido lugar este jueves.

Tal y como ya informó esta Redacción, los integrantes de esta plataforma vecinal consideran que los planes municipales eliminarán más de 500 plazas de aparcamiento en una zona de Murcia que ya sufre, aseguran, un fuerte déficit de estacionamientos: 1.800 plazas según un informe que se realizó en el año 2001, señalaron. Entiende este colectivo que la reestructuración del tráfico que tiene prevista el Ayuntamiento será "perjudicial" para sus negocios. Según ha podido saber esta Redacción, este jueves está prevista una reunión entre varios integrantes del colectivo, entre otros, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, José Oñate, y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, ha salido hoy al paso de estas concentraciones. "Nuestro respetamos, como no puede ser de otra manera, el derecho a reunión que está recogido en la Constitución, y tienen la autorización de Delegación del Gobierno para dos semanas", informó.

Según Lorca, el equipo de Gobierno respeta a aquellos que no están de acuerdo con el plan de movilidad, "pero nuestra obligación es ser lo más pedagógicos posibles para hacer llegar a la gente cuál es realmente la intervención que se va a hacer". En este sentido, afirmó que los planes municipales "no conllevan cortes de tráfico ni supondrán el aislamiento del barrio, sino todo lo contrario, estará más abierto que nunca y va a ser un espacio más amable para el peatón y para todos los murcianos, no solo para los vecinos del barrio".