"Los vecinos de la pedanía de Javalí Viejo llevan 18 días abandonados", aseguran desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia. Aseguran los populares, que han visitado hoy la calle San Nicolás, que desde el episodio de fuertes lluvias de la madrugada del lunes 26 de septiembre, en el que se produjeron numerosos daños materiales y personales, los vecinos de la pedanía "no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento de Murcia".

Una de las vecinas de la zona ha señalado hoy que se sienten "desamparados". "Estamos esperando a que los técnicos de Urbanismo nos digan si podemos volver o no a nuestras viviendas, y mientras tanto, todos aquí necesitamos recuperar nuestra vida, y hacemos lo que podemos con las tareas de limpieza".

El PP lamenta que las viviendas siguen completamente inhabitables y las familias no pueden entrar a sus casas ya que "no tienen cocina, ni muebles, ni electrométricos". “Los socialistas están de brazos cruzados y no han sido capaces de poner en marcha el plan de emergencias ante catástrofes para atender a decenas de familias que se han sentido abandonadas desde el primer día. A estos vecinos hay que atenderles de forma urgente y medios para que puedan volver a sus casas, y hacer vida normal, lo antes posible” he explicado la portavoz del PP de Murcia, Rebeca Pérez, que señaló que algunos vecinos han perdido toda su documentación en la inundación "y ni siquiera pueden tramitar la solicitud de ayudas". La portavoz también lamenta que la boca que creó el desbordamiento de la rambla de La Ventosa en la vivienda del fallecido sigue abierta. Los populares lamentan que no se haya trabajado para crear aquí un dique de contención.

El Grupo Municipal Popular propone que lleve a cabo un plan de contingencia para proteger a las personas que lo han perdido todo y que se instale de forma permanente un campamento de atención a los vecinos, que cubra sus necesidades básicas y que les ayude a facilitar los trámites para volver a sus casas lo antes posible, como ha pasado en otras catástrofes en la Región de Murcia.

Por su parte, el edil popular José Guillén sostiene que esta situación hay que sumarle que estos vecinos "pueden volver a verse afectados por un episodio de fuertes lluvias y por eso reclaman de forma inmediata que se actúe y se limpien las ramblas y cauces". “Los socialistas han dado lugar a que vuelva a haber un episodio de Dana en el municipio de Murcia con las ramblas y cauces sucios y llenos de maleza. Los socialistas siguen de brazos caídos aunque la seguridad de los murcianos esté en riesgo”, añadió Rebeca Pérez.

A la espera de los resultados de la declaración de ‘zona catastrófica’

Cabe recordar que todos los grupos políticos en el Consistorio murciana se adhirieron en el último Pleno a la propuesta institucional para apoyar la declaración de ‘zona catastrófica’ las pedanías afectadas por las lluvias del pasado lunes 26 de septiembre. “A día de hoy, no hay noticias de este acuerdo, ni lo socialistas han hecho nada para ayudar a las familias de Javalí Viejo. Una vez más solo se ocupan de dar titulares de prensa pero siguen abandonando a todos los murcianos”, denuncia José Guillén.

Además, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta del PP, que fue apoyada por todos los grupos políticos, de limpiar de forma urgente todos estos cauces, desagües y ramblas de todo el municipio para garantizar la seguridad de los murcianos ante futuras situaciones como las que hemos vivido hace apenas unas semanas y las que pueden producirse al estar ahora el municipio en alerta amarilla por lluvias. A día de hoy, no se han completado estas actuaciones y la rambla de La Ventosa, que originó la catástrofe en Javalí Viejo, sigue sin limpiar, destacan fuentes del PP.

El PP destaca que hubiera sido muy útil si contaran con el resto de grupos políticos de la corporación en la comisión de trabajo para la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Prevención y protección DANA, aplicando el sentido institucional. Todos los comités creados con este fin durante nuestro mandato, incluso el de la DANA de 2019, han sido participativo al contar con todos los grupos municipales, algo que ha sido obviado en esta ocasión como nuevo signo de autoritarismo. La propuesta aprobada incorpora que se incluya a todos los grupos políticos en la elaboración e información del Plan de Prevención y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia.