Las ciudades de Granada y Murcia acogieron el pasado el 6, 7 y 8 de octubre el ‘Congreso Internacional Al-bustan: Las fincas aristocráticas y la construcción de los paisajes periurbanos de al-Ándalus y Sicilia’. El objetivo de este foro ha sido principalmente compartir lo que se sabe de este tipo de fincas, dada la relevancia económica y el papel que desempeñaron como expresión del poder de las élites urbanas que las fundaron, pero también ha servido, gracias a la ponencia de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, Alicia Carrillo, para reivindicar la importancia en Murcia de la representación iconográfica en la época de Muhámmad ibn Mardanís, el conocido como Rey Lobo.

"El estudio que he traído es una comparativa entre el programa visual, la decoración temática y pictórica utilizada en la bóveda de la capilla palatina de Palermo y la que debió utilizarse en una cúpula que debió cubrir un espacio, una sala principal, en la almunia de la Dar al-Sughra de Murcia, construida por Ibn Mardanís", explica la catedrática. Según Carrillo, este tipo de representación es lo que viene denominándose el ciclo cortesano, un programa decorativo que tiende a ensalzar la figura del gobernante. Este ciclo temático utiliza escenas relacionadas con la danza, la música, los banquetes, escenas lúdicas, de festividad y en él se representan figuras masculinas proyectadas como soberanos y en actitud tranquila, relajada, con una copa en la mano. "Se identifican como soberanos porque tienen en la otra mano una vara florida. También aparecen bailarinas, músicos, escenas de caza, de lucha… Actividades relacionadas con la figura de un soberano en ese espacio palatino", detalla la profesora de la Universidad de Córdoba.

Sostiene que en Murcia, "por fortuna, nos han llegado restos materiales muy interesantes, que conservan parte de la decoración figurativa y antropomórfica, que debió formar parte de una composición mucho más grande". A pesar de que no existen en la Región más restos de este tipo, "gracias a la techumbre de la capilla palatina de Palermo, cuya composición está completa (anterior a Murcia en unos 20 años), podemos definir este espacio de la Dar al-Sughra como una decoración que buscaba ensalzar la figura de Ibn Mardanís, con una finalidad propagandística muy clara".

Asegura que el Rey Lobo no solo llevó a cabo una actividad constructiva extraordinaria, sino que además, desde el punto de vista de la decoración arquitectónica, "utilizó la representación de este programa iconográfico, como lo habían hecho los califas abasíes en el siglo noveno".

Sostiene que la puesta en valor de estos restos es algo fundamental, "porque es un episodio muy importante de la historia de al-Ándalus. No solo para la ciudad y para la Región, que es evidente, sino para el resto de al-Ándalus".

Para Alicia Carrillo, este periodo histórico forma parte de nuestra historia, "y hay que ponerlo en valor y mantener su difusión". Según la catedrática este tipo de propuestas, de estudios, contribuyen a mantener la importancia de la taifa mardanisí como "un capítulo aparte. No es continuidad de lo anterior ni de lo Almohade, es algo independiente, con identidad propia".

"No debemos considerar, como se ha hecho hasta la fecha en los manuales y listados de arte andalusí o hispano-musulmán, que el arte mardanisí solo merece una mención, no, lo que se defiende ahora, gracias a estas investigaciones y proyectos que se están realizando, es que no es un mero epígrafe en la historia del arte andalusí, sino que requiere de un capítulo propio", concluye la profesora Alicia Carrillo.

Murcia se prepara para el evento ‘Frontera de Reino’

El Ayuntamiento de Murcia, junto a la Asociación Cultural 'Monteagudo. Frontera de Reinos', presentó en septiembre la V edición de las Jornadas Medievales, "que conseguirán crear un túnel del tiempo que llevará a los visitantes a la época del Rey Lobo y a la Murcia cristiana del infante Alfonso de Castilla". La localidad de Monteagudo se prepara para acoger a los cerca de 50.000 visitantes que disfrutarán de las actividades y experiencias que se han planteado para esta edición. Las jornadas tendrán lugar del 14 al 16 de octubre, tres días en los que este macro evento cultural evocará el esplendor de antaño.