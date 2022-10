Defensora de los consumidores y usuarios, Juana Pérez se ha convertido también en la cara más visible de las amas de casa de la Región de Murcia, cuyos derechos defiende desde la presidencia de Thader Consumo.

Hoy se conmemora el Día del Ama de Casa. ¿Cree que en pleno siglo XXI hay que empezar a cambiar este concepto?

Las familias han cambiado mucho respecto a los años 60, cuando surgió el movimiento social, y la mujer ha salido de los hogares y se ha situado en primera fila, dejando de estar limitada al territorio de una casa. Aquí las primeras asociaciones de mujeres eran asociaciones de amas de casa que, posteriormente, iban cambiando y tratando ámbitos como el emprendimiento, la economía, intereses culturales, etc. El concepto de ama de casa es un concepto amplio, tanto generacional como en diversidad de género. El ama o amo de casa es el eje vertebrador de la economía doméstica, pero en esta labor debe estar implicado todo el equipo.

¿Es el trabajo del hogar un empleo sin ningún reconocimiento?

A día de hoy el problema estructural de las amas de casa sigue sin resolverse. Aportamos mucho a la sociedad, no somos empleadoras domésticas, pero las amas de casa nunca hemos podido cotizar a la Seguridad Social y eso es absurdo, no nos dan ni la opción para tener una pensión el día de mañana. Estamos limitadas a tener que recurrir a seguros privados en los que no tenemos ninguna garantía, sin darnos la opción de estar en el sistema nacional de pensiones.

Pero el trabajo de un ama de casa nunca termina...

Las amas de casa hacemos tareas en el hogar no remuneradas durante toda nuestra vida . Cuando dejamos de atender a las generaciones jóvenes, cuando nuestros hijos se van de casa, seguimos con la atención y el cuidado de nuestros padres, los mayores.

¿Cree que España va muy retrasada respecto a otros países en cuanto al reconocimiento del trabajo que se hace en los hogares?

En España hay que reconocer la situación de las amas de casa, visibilizar su situación, hacer números y cuantificar ese trabajo. Hay que saber lo que las amas de casa aportan al PIB, pero si se sacan estos datos a la luz descuadran los números, es algo que no interesa. Lo cierto es que somos un colectivo olvidado, cuando la realidad es que existimos y seguiremos existiendo. Hay que tener muy presente que la mayoría de las amas de casa son mujeres cualificadas y debemos trabajar la corresponsabilidad, hay que invitar al resto de miembros de la casa a implicarse en las tareas del hogar porque es una cuestión de todos.