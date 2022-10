El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado un expediente de penalidades contra la empresa que se encarga de la construcción del comedor escolar en el CEIP Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos. El concejal de Educación, Antonio Benito, desveló esta cuestión en el último Pleno municipal, durante una moción del PP (finalmente retirada) en la que se exigía al Gobierno local que cumpliera con sus promesas y reactivase a la mayor brevedad posible las obras para habilitar el servicio de comedor, tanto en el Pintor Pedro Flores, como en el CEIP Barriomar 74, cuyas obras también están sufriendo importantes retrasos con respecto a los plazos previstos.

En lo referente al parón de los trabajos en el CEIP Pintor Pedro Flores y a las desavenencias con la adjudicataria, Benito informó que la empresa podría haber empezado a trabajar a finales de julio, y que no lo hizo «porque los técnicos del Ayuntamiento no aceptaron la documentación presentada», aseguró durante el Pleno. «Si no tienen un plan de obra y un plan de seguridad adecuados los técnicos, como es normal, no dejan empezar la obra», aseguró el concejal socialista. Ante esta situación se le propuso a la empresa una modificación contractual, «y la pelota estaba en su tejado, pero no han respondido». Por ello, el edil anunció que se va a iniciar un expediente de penalidades, «porque los más interesados en que esta obra se haga somos nosotros».

«Con respecto al Barriomar 74, el edil socialista explicó que la obra está iniciada, «y una vez que se inicia el contrato la ejecución depende de las empresas, no mando a los funcionarios a picar las paredes, lo que hacen ellos es controlar que la obra se ejecuta según lo planificado y contratado, y en este caso lo que se ha hecho es gestionar un cambio en el contrato para agilizar la obra».

Benito recordó que será la primera vez que el Ayuntamiento de Murcia haga tres comedores escolares, «aunque no es nuestra responsabilidad sino de la Comunidad, pero lo hacemos por los niños y las niñas de esos tres pueblos».