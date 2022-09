Después de la tempestad no llega la calma, no cuando lo has «perdido todo», como explica al borde de las lágrimas Milagros, una veterana vecina de la calle San Nicolás de Javalí Viejo, arrasada durante la madrugada del domingo al lunes por el desbordamiento de la rambla de la Ventosa. «He vuelto a nacer, me quedé atrapada en la casa y creí que nos ahogábamos mi marido y yo, tuve que agarrarme a los muebles para no hundirme», rememora Milagros. Antonio, propietario del nº 24, da «gracias a Dios» de no haber estado cuando se desató el desastre. Mientras ayuda a despejar la calle hace balance. «No se ha salvado ni una foto ni un plato, no se ha podido aprovechar nada; hoy toca arrimar el hombro, echar una mano en lo que se pueda porque se han quedado, como dice una señora de aquí, hasta sin bragas». Sostiene que por las marcas que ha dejado, el agua debió alcanzar casi dos metros de altura. « La gente tuvo que subir a las terrazas o los tejados para salvar su vida», destaca.

La jornada de ayer fue intensa en esta calle donde decenas de operarios municipales, policías locales, bomberos y voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Universidad Católica San Antonio se afanaban en los trabajos de recuperación: achicando barro, sacando muebles y enseres, recuperando lo poco que se podía recuperar, intentando, en definitiva, que el lugar dejase de parecer la zona cero del temporal para recobrar algo parecido a la normalidad. Entre las decenas de voluntarios encontramos a Álvaro, de 23 años, un estudiante de Comunicación Audiovisual de la UCAM. «Un amigo me dijo el lunes por la tarde que habían organizado un voluntariado para ayudar a la gente que ha sufrido el temporal y no me lo pensé, me dije: adelante, hay que ayudar a la gente que ha sufrido esta desgracia, porque a veces, simplemente, hay que hacer lo que hay que hacer», explica este joven. Junto con sus compañeros, Álvaro estuvo retirando los muebles inservibles y guardando en bolsas algunas pertenencias que se podrían aprovechar, como cierta ropa que estaba guardada en alto. «Y ahora con las palas, sacando todo el lodo y el cieno que hay en el interior de las casas donde se te hunden los pies y cuesta levantarlos porque hay dos centímetros de lodo», indica este estudiante. Solidaridad La iniciativa surge del servicio de Voluntariado de la UCAM. «Hicimos un llamamiento y en poquísimas horas tuvimos un montón de respuestas, más de 100 alumnos se han apuntado en total, y va creciendo, porque hay mucha gente que quiere seguir colaborando», asegura Norma Casco, secretaria del departamento de Ciencias Humanas y Religiosas, que añade que en esta actividad también ha participado el Consejo de Estudiantes de la UCAM. Los trabajos de estos voluntarios, que se han dividido en dos turnos de mañana y tarde, han estado coordinados con las directrices marcadas por el alcalde pedáneo de Javalí Viejo, José Francisco Navarro y con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y los mandos de Protección Civil. Desde el servicio de Voluntariado admiten que están muy contentos con la respuesta del alumnado. «Llevamos en nuestro ADN el servicio a los demás, que lo tenemos muy presente con el mensaje que siempre no ha transmitido nuestro presidente y eso se nota, nuestra universidad es solidaria y siempre hemos estado en los lugares donde nos necesitan y por supuesto no podíamos no estar en Javalí Viejo donde viven muchos de nuestros alumnos y profesores». Por su parte, el alcalde de la localidad José Francisco Navarro informó que la jornada de ayer se dedicó a sacar todos los enseres del interior de las viviendas afectadas. «A las familias se les ha pasado el susto, pero les queda el dolor de todos los recuerdos que están tirando, piensa que han perdido una parte muy importante de sus vidas: fotos, muebles familiares, con las miles de historias que tendrán asociadas a ellos», comenta el pedáneo. Muchas de las familias han podido encontrar cobijo en casas de familiares o amigos. Otros han sido alojados en el Hotel Legazpi en la avenida Miguel de Cervantes de Murcia. En concreto cinco familias han pasado la noche en estas instalaciones y han sido atendidos por el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (Semas) del Ayuntamiento de Murcia. «Ahora empieza todo», advierte el pedáneo, que señala que queda la reconstrucción de lo que se ha perdido, la demolición interna de algunos de los inmuebles o los trabajos de albañilería necesarios. Sobre las ayudas que podrían percibir los afectados, Navarro recordó que el alcalde de Murcia ha solicitado que la zona sea declarada Zona Catastrófica «y también se están valorando un paquete de ayudas directas».